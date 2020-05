Edicola, il Napoli avvisa la Juve: per Milik servono 50 milioni. Inter, proposto triennale a Cavani

Grande spazio agli attaccanti nell'Edicola odierna: la Gazzetta dello Sport apre l'edizione domenicale con la notizia dell'offerta ufficiale dell'Inter agli agenti Edinson Cavani: triennale da 7,5 milioni più bonus. Il Napoli invece fissa il prezzo per Milik e spaventa la Juventus: per il polacco servono 50 milioni. Demiral e Douglas Costa nel mirino dello United.

Inter, Cavani c’è l’offerta: triennale da 7,5 milioni di euro più bonus

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina ad Edinson Cavani che più passano i giorni, più sembra vicino ai nerazzurri. Secondo il quotidiano milanese, gli uomini mercato dell’Inter, su pressione di Conte, avrebbero avanzato un’offerta veramente importante al Matador: un triennale da 7,5 milioni di euro più bonus. Un ingaggio top simile a quello riservato a Eriksen e Lukaku. Una proposta per vincere la concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United ed eventualmente per non farsi trovare impreparati nel caso in cui il Barcellona, quest’estate piazzi l’offerta giusta per strappare Lautaro Martinez all’Inter. Nel frattempo secondo il Tutto Sport, Marotta avrebbe risposto “no” alla prima proposta del PSG per Icardi, troppo pochi i 50 milioni di euro più 10 milioni di bonus.

La nostra opinione: Un triennale da 7,5 milioni di euro più bonus per un attaccante di 34 anni potrebbero essere un investimento esagerato ma Cavani è, al netto dell’età, uno dei centravanti più forti del panorama europeo ed è normale che per provare ad accaparrarselo a costo zero sia necessario mettere sul piatto una proposta monumentale. Nonostante le 34 primavere Cavani, è un attaccante che ha segnato 200 gol in 301 partite ufficiali col PSG e solo nella stagione attuale non è andato in doppia cifra, complice uno scarso impiego e un infortunio che lo ha limitato. Da CR7 a Ibrahimovic passando per Ribery, tanti top player hanno mostrato di poter fare la differenza al netto della carta d’identità. Per questo il gioco può valere la candela anche perché Cavani ha tutte le caratteristiche per integrarsi nel gioco di Conte e per fare faville in coppia con Lukaku o eventualmente essere una straordinaria punta di scorta nel caso di permanenza di Lautaro Martinez. Sul fronte Icardi la sensazione è che, al netto delle schermaglie, un accordo Inter e PSG lo troveranno: forzare troppo la corda non conviene a nessuno e i margini per trovare un accordo ci sono.

Juventus: il Napoli non fa sconti per Milik, 50 milioni. United su Demiral e Costa

Se la Juventus vorrà davvero regalare Arek Milik a Maurizio Sarri dovrà avanzare una proposta da 50 milioni di euro. Lo rivela il Corriere dello Sport che sottolinea come, dopo il rinnovo (praticamente solo da annunciare) con Mertens, De Laurentiis si sia convinto a ritenere sacrificabile il centravanti polacco. Il club azzurro però non fa sconti e chiede 50 milioni cash, anche perché Milik ha tanti estimatori non solo in Serie A ma anche all’estero (Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal). I bianconeri per fare abbassare il prezzo proveranno ad inserire contropartite tecniche gradite (il Tutto Sport negli scorsi giorni ipotizzava l’inserimento nella trattativa di uno fra Rugani, Luca Pellegrini, Romero o Cuadrado, ndr) ma basteranno per convincere ADL? Se sul fronte entrate è sempre vivo lo scambio Arthur-Pjanic col Barcellona, sul fronte uscite va registrato l’interesse dello United per Demiral e Douglas Costa (che piace anche al PSG).

La nostra opinione: De Laurentiis proverà a fare il possibile per impedire che Milik approdi alla Juventus, il giocatore però sembra non avere dubbi e si prospetta un aspro braccio di ferro fra le parti. La quotazione di 50 milioni cash per Milik, prima del caos Coronavirus, era sacrosanta, ora con l’austerity e la recessione potrebbe essere una valutazione troppo alta anche per i top club europei. Staremo a vedere ma attendiamoci un braccio di ferro molto aspro. Di sicuro se l’idea del Napoli è quella di svecchiare la rosa e affidare a Gattuso un organico ricco di giovani, la Juventus ha tanto da offrire a livello di contropartite interessanti. Luca Pellegrini, per esempio, sarebbe il laterale sinsitro ideale per il 4-3-3 di Gattuso. Sul fronte uscite se ipotizzare un uscita di Demiral appare improbabile, Douglas Costa potrebbe lasciare Torino. Il brasiliano purtroppo ha mostrato di essere molto fragile fisicamente e alla giusta cifra (almeno 30-35 milioni) potrebbe lasciare Torino.

Milan, Raiola alleato per arrivare a Dumfries?

Il Milan fa sul serio per Denzel Dumfries, terzino destro del PSV. Secondo il Corriere dello Sport il club olandese valuta il proprio laterale 25 milioni di euro, troppi per i rossoneri che però contano sull’assist di Mino Raiola: agente del ragazzo e in buoni rapporti col club rossonero (gestisce 4 giocatori attualmente in rosa). Per far decollare la trattativa però il Milan deve trovare una squadra per uno fra Conti o Calabria. Quest’ultimo ha più chance di essere ceduto poichè, essendo un prodotto del vivaio, una sua partenza equivarrebbe a una plusvalenza pura.

La nostra opinione: Dumfries rappresenta un profilo alla Rangnick: Under 25, laterale moderno, grande fisicità e ottimo potenziale. La valutazione di 25 milioni però sembra essere eccessiva... Possibile che Massara e Moncada provino a chiedere un prestito con diritto od obbligo di riscatto, oppure di far scendere il prezzo magari sperando gli olandesi siano interessati a riscattare lo svizzero Ricardo Rodriguez. Staremo a vedere, prima di parlare di mercato il Milan ha alcuni nodi da sciogliere importanti da sciogliere, tre in particolare: Pioli, Ibrahimovic e Donnarumma. Chiarito il destino di questi tre uomini, i rossoneri potranno pensare fattivamente al mercato.

