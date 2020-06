Edicola: anche il PSG su Bennacer, il Milan vuole 50 milioni per cederlo. E si propone Thiago Silva

La nostra opinione - L'asse Milano-Parigi rimane sempre caldo. Il PSG ha accelerato per Bennacer, anche per controbattere al pressing del Manchester City per il giocatore rossonero. Dalla Francia ci sarebbe un'offerta di 30 milioni per lui, una cifra che però non soddisfa il Milan. Fonti vicine al club, infatti, confermano una clausola di 50 milioni per il centrocampista algerino. Affare comunque lontano da un'eventuale conclusione. 50 sono molti e Bennacer, protagonista di buone prestazioni prima dello stop forzato per il coronavirus, rimane uno dei giocatori al centro del progetto rossonero del prossimo futuro. Intanto, però, c'è un nome che scalda il cuore dei tifosi rossoneri: Thiago Silva si sarebbe proposto per un ritorno a Milano, otto anni dopo l'addio. Il brasiliano è in scadenza e compirà 36 anni. Ma se decidesse di abbassarsi l'ingaggio una sua avventura bis sotto la Madonnina non sarebbe un miraggio...