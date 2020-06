Edicola: Inter, è il giorno di Hakimi, Milan-Donnarumma fino al 2023

Tuttosport e CorSport aprono con i nerazzurri che attendono a Milano il laterale marocchino per visite mediche di rito e firma sul contratto mentre La Gazzetta dello Sport si concentra sui rossoneri e sulla trattativa per il rinnovo del contratto del portierone. Intanto il Napoli lavora per gli esterni offensivi: per Tuttosport il preferito di Giuntoli è Rashica del Werder Brema.

Inter: è il giorno di Hakimi, visite e firma

La Milano nerazzurra freme per l'arrivo di Achraf Hakimi: come riportano Tuttosport e Corriere dello Sport il laterale destro marocchino sarà in Italia per le visite mediche di rito alla struttura Humanitas e poi metterà la firma sul contratto. Al Real Madrid 40 milioni di euro più bonus pagabili in 3 anni e un'opzione in favore dei blancos nel momento in cui l'Inter dovesse decidere di cederlo. Non dovrebbe esserci invece l'incontro con Conte ad Appiano.

La nostra opinione: l'Inter fa un gran colpo perchè Hakimi è un giocatore giovane, di grandi potenzialità, pagato non eccessivamente e ideale per il modulo di Antonio Conte. Il tecnico stravede per lui, ci ha già parlato e lo ha convinto a venire a Milano, e la stessa Inter fa un deciso miglioramento sulla corsia destra. Sarà tesserato dall'1 settembre ma è probabile che dopo un po' di vacanza si metta già a disposizione per allenarsi alla Pinetina.

Milan-Donnarumma: si lavora al rinnovo fino al 2023

Il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma è la priorità per il Milan sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è attesa per l'incontro tra il club e l'agente Mino Raiola: si parla di un'estensione di 2 anni fino al 2023 con ingaggio inferiore agli attuali 6 milioni netti ma superabili grazie al raggiungimento di alcuni bonus. Qui sta il nodo perchè il giocatore potrebbe avere via libera ad andarsene per una cifra abbordabile (30-40 milioni?) nel caso in cui il Milan dovesse restare fuori dalla Champions League anche nel 2022-23.

La nostra opinione: Donnarumma è legato al Milan, è un simbolo e le parti si vogliono a vicenda. E' chiaro però che per Gigio, considerato uno dei migliori portieri del mondo e un potenziale numero 1 assoluto in prospettiva avendo appena 21 anni, serve il palcoscenico più alto possibile e quindi è necessario che i rossoneri tornino a competere per il titolo in Italia e ad avere un posto stabile in Champions League, altrimenti è plausibile che il ragazzo vado a cercare successo altrove, al netto della sua fede calcistica.

Il Napoli sfoglia la margherita sugli esterni: in pole Rashica

La caccia agli esterni d'attacco tiene banco in casa Napoli: si cerca un sostituto per Callejon (in scadenza) e il ds Giuntoli è al lavoro. Secondo Tuttosport i nomi in ballo sono quelli di Under, Everton, Boga e soprattutto Rashica. Il 24enne kosovaro, seguito anche dal Milan, pareva destinato al Lipsia, ma il fatto che il Werder Brema non sia retrocesso sul campo in Bundesliga ha fatto alzare il prezzo fino a 25 milioni. Il Napoli è destinazione gradita ma serve che il club di De Laurentiis liberi uno slot per gli extracomunitari.

La nostra opinione: il Napoli ha abituato tifosi e addetti ai lavori a colpi importanti, anche a sorpresa, puntando su giocatori di talento e non da top club (vedi Fabian Ruiz). Per sostituire un autentico idolo come Callejon, destinato a lasciare a parametro zero, serve un profilo che unisce gol, quantità e qualità come lo spagnolo: Rashica è un nome in forte crescita, una scommessa importante, anche se forse servirebbe un nome già pronto per la Serie A come ad esempio Boga del Sassuolo.

