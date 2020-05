Edicola: Inter, il piano per Chiesa. Nainggolan alla Fiorentina per beffare la Juventus

Secondo Tuttosport i nerazzurri sarebbero pronti a inserire il Ninja nella trattativa per convincere Rocco Commisso a privarsi del talento azzurro: sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino del belga. Il Manchester United, intanto, è disposto a sacrificare Pogba per fare cassa e dare vita a una sontuosa campagna acquisti. Intanto Vagnati lascia la SPAL: sarà il nuovo ds del Torino.

Inter, la carta Nainggolan per arrivare a Chiesa

Federico Chiesa è il giocatore sul quale ruota l'approfondimento di mercato di Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, infatti, l'Inter avrebbe pianificato una strategia per battere la concorrenza della Juventus e assicurarsi l'attaccante esterno della Fiorentina. Per convincere il patron viola Rocco Commisso il club nerazzurro proverà a inserire nella trattativa il cartellino di Radja Nainggolan offrendo al contempo 30-40 milioni cash. Il belga, attualmente in prestito al Cagliari, guadagna 4,5 milioni di euro a stagione, una cifra molto simile a quella per la quale la Fiorentina sta discutendo il rinnovo di Chiesa.

La nostra opinione. Antonio Conte stravede per Chiesa, lo considera una pedina fondamentale a livello tattico: occuperebbe la corsia di destra dell'attacco nerazzurro e all'occorrenza potrebbe anche essere utilizzato come seconda punta. Tuttavia rimane qualche dubbio sull'effettiva utilità alla causa nerazzurra del talento viola: in particolare, il 3-5-2 non sembra essere il modulo più adatto a lui. Ma se Conte sta insistendo così tanto con la società un motivo ci sarà...

Lo United pronto a sacrificare Pogba

Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul mercato Paul Pogba. Il centrocampista francese verrebbe di fatto sacrificato per consentire ai Red Devils di incassare la liquidità necessaria per investire sui rinforzi chiesti da Ole Gunnar Solskjaer: gli obiettivi principali del club inglese rimangono Koulibaly, Haaland e Sancho. Niente male.

La nostra opinione. La storia tra Pogba e il Manchester United sembra davvero arrivata agli sgoccioli considerando anche le recenti dichiarazioni di Mino Raiola ("Spero che Solsakjer non lo consideri un prigioniero"). Juventus, Real Madrid e PSG sono i club più interessati al francese. Pesa, naturalmente, l'incognita Coronavirus: quale società sarà disposta a intraprendere un'operazione di mercato così importante e dispendiosa?

Vagnati lascia la SPAL: sarà il nuovo ds del Torino

Davide Vagnati non è ufficialmente più il responsabile dell'area tecnica della SPAL. Artefice dei grandi traguardi raggiunti dal club ferrarese negli ultimi anni (vedi la promozione dalla B e le due salvezze consecutive in Serie A), Vagnati ha risolto il contratto che lo legava ai biancazzurri.

La nostra opinione. Come sottolinea Tuttosport, la carriera di Vagnati è pronta a proseguire al Torino: il direttore sportivo avrebbe infatti detto sì al progetto granata di Urbano Cairo. Nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità. Un passo importante per Vagnati che approderebbe in un club prestigioso e che - come si legge su gianlucadimarzio.com, libererebbe l'attuale ds granata Massimo Bava da altre incombenze.

