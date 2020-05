Edicola: Juve: Pjanic per Arthur, lo scambio torna possibile. Il Napoli tratta Everton

Il Tutto Sport e la Gazzetta dello Sport mostrano rinnovato ottimismo sul fronte del possibile scambio di mercato fra Juventus e Barcellona Pjanic per Arthur. Il Corriere dello Sport svela il possibile grande colpo di mercato del Napoli potrebbe essere il gioiellino del Gremio, Everton mentre Giulini sponsorizza il ritorno di Nainggolan all'Inter.

Juventus, Arthur, Emerson Palmieri e Milik o Jimenez al posto di Higuain: le strategie

No spese folli, tanti scambi e idee chiare. Sembra essere questa la strategia della Juventus sul mercato. I bianconeri dopo anni di colpi ad effetto, visto il momento economico determinato dalla crisi Covid-19, hanno intenzione di muoversi in maniera oculata e soprattutto hanno intenzione di favorire qualche uscita importante. Su tutte quelle di Pjanic e Higuain. Secondo Gazzetta e Tutto Sport, ci sono stati passi significativi per lo scambio Pjanic-Arthur col Barcellona: il brasiliano, inizialmente restio a lasciare la Catalogna, giorno dopo giorno sta convincendosi ad accettare questo scambio che gioverebbe ai bilanci di entrambi i club. Sul fronte attacco, Higuain – ricercato non solo dal River Plate ma anche due club di MLS – molto difficilmente farà parte della rosa 2020-2021 e per sostituirlo, secondo Tutto Sport, i bianconeri pensano non solo a Milik (nel caso in uno scambio che potrebbe coinvolgere Rugani/Luca Pellegrini o Romero) ma anche a Raul Jimenez del Wolverhampton. I bianconeri puntano sugli ottimi rapporti con Jorge Mendes e su uno scambio con Rugani o Rabiot. In difesa invece mirino puntato sempre su Emerson Palmieri, pallino di Sarri, ma che il Chelsea valuta 30 milioni.

La nostra opinione: Più passano i giorni, più l’impressione è che, in un modo o nell’altro, lo scambio Pjanic-Arthur si farà. Al netto delle valutazioni tecniche, dal punto di vista finanziario e strategico per entrambi i club è una situazione win/win: specialmente per i bianconeri che si liberebbero di un centrocampista 30enne con un ingaggio da 7,5 milioni netti e lo rimpiazzerebbero con un pariruolo di 6 anni più giovane e che si accontenterebbe di uno stipendio di 4-4,5 milioni di euro. Inoltre l’uscita di Pjanic consegnerebbe le chiavi della Juve a Rodrigo Bentancur, il giovane uruguagio che già nella seconda parte di stagione ha mostrato di sapere ricoprire molto bene il ruolo di regista basso nei trio di centrocampo di Sarri. Sul fronte punta invece, al netto dei rumors, liberarsi di Higuain non appare un compito semplice: o si ragiona su una buonuscita oppure è complicato ipotizzare che il Pipita rinunci a cuor leggero a un altro anno di contratto a 7,5 milioni netti. In caso di uscita Milik forse è preferibile rispetto a Jimenez, visto che conosce il campionato italiano e ha già maturato esperienze in Champions League. Jimenez (autore di 22 gol in 44 presenze in questa stagione coi Wolves) potrebbe essere più un salto nel buio...

Il Napoli tratta Everton, Lozano può andare in Premier

Sarà un Napoli a trazione giovane quello 2020-2021 e il colpo da novanta della campagna acquisti secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere il 24enne brasiliano Everton. Il Gremio, prima della pandemia mondiale, valutava la propria stellina almeno 25 milioni di euro. Una valutazione considerata troppo alta dal club partenopeo, il Gremio però ha bisogno di fare cassa e ha concesso ai dirigenti azzurri di trattare col ragazzo e provare a convincerlo. Col sì del giocatore, l’affare potrebbe anche decollare per colui che ricopre il ruolo di vice-Neymar nella Seleçao. Sul fronte uscite, chi non vede l’ora di fare le valigie è Lozano che, sempre secondo il Corriere dello Sport, piace sia all’Everton che al Newcastle. Gli azzurri però non vogliono rimetterci e chiedono 50 milioni per il messicano.

La nostra opinione: Chiudere affare coi club brasiliani non è mai semplice, perché spesso i giocatori non sono solo di proprietà del club ma entrano in scena anche procuratori, agenti, fondi e intricate ramificazioni. Everton certamente però è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano e, al prezzo giusto, potrebbe rappresentare anche un buon investimento. Sul fronte uscite, pensare di vendere Lozano a 50 milioni dopo una stagione orrida è pura utopia. Più probabile imbastire uno scambio (magari con Kean) oppure provare ad inserirlo in una maxi trade che coinvolga anche un altro veterano che piace tanto all’Everton e a Carlo Ancelotti: il brasiliano Allan.

Inter, l’assist di Giulini: "Nainggolan? Fossi in Zhang me lo terrei stretto"

Mentre i nerazzurri continuano a lavorare forte su Cavani e attendono di conoscere che ne sarà di Lautaro Martinez e di Mauro Icardi, Tommaso Giulini (patron del Cagliari) intervenendo ai microfoni di Top Calcio 24 riavvicina Nainggolan ai nerazzurri: “Ha grandissima personalità e l’Inter già quest’anno ha tentato di prendere giocatori di personalità. A mio parere farebbe comodo a tutti i club di prima fascia e la stessa Inter farebbe un affare a tenerselo, altrimenti ci saremmo anche noi. Però dipenderà dall’Inter, che detiene il cartellino”.

La nostra opinione: Dopo : Dopo la doccia fredda di Vidal, che ha spiegato alla stampa spagnola come il suo obiettivo sia quello di restare al Barcellona , l’Inter ed Antonio Conte dovrebbero seriamente entrare nell’ordine di idee di dare una seconda chance a Radja Nainggolan. Il Ninja, a Cagliari, in questa stagione ha mostrato ancora di poter essere un centrocampista capace di garantire un rendimento ottimo e potrebbe essere utile con la sua fisicità, il suo temperamento e la sua qualità negli inserimenti e abilità a fare bene sia la fase difensiva che la fase offensiva. Potrebbe essere la mezzala di forza e temperamento che Conte cerca per il centrocampo... Rinunciarci ancora senza avere la certezza di poter arrivare davvero a Vidal potrebbe essere un delitto.

