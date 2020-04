Edicola: Juve, via libera dal Barça per Arthur. Milan: sarà portoghese il sostituto di Donnarumma?

Arthur centrocampista brasiliano del Barcellona è uno degli obiettivi dell'Inter per il mercato estivo ma fa gola anche in Premier League

Secondo il Mundo Deportivo Arthur Melo è destinato a diventare il primo rinforzo del calciomercato estivo della Juventus. I bianconeri hanno ottenuto il via libera per trattare direttamente col brasiliano che non rientri più nei piani del club catalano. Il Milan pensa a Jovic per l'attacco e secondo A Bola ha in mente di sostituire Donnarumma con Luis Maximiano, 21enne portiere dello Sporting.

Juventus, sarà Arthur il primo rinforzo estivo: il Barça dà il sì ai bianconeri per trattare

Il Mundo Deportivo dedica la prima pagina ad Arthur, centrocampista brasiliano corteggiato da tanti top club europei, e in uscita dal Barcellona. Secondo il quotidiano catalano il mediano carioca potrebbe essere il primo colpo della Juventus, nel prossimo mercato. Arthur ha fatto intendere alla dirigenza blaugrana di voler cambiare aria e i blaugrana hanno dato il permesso al club campione d’Italia di poter trattare direttamente con il calciatore per convincerlo a firmare. Secondo il Mundo Deportivo ci sono grandi possibilità che l’affare vada in porto perché Arthur non rientra più nei piani del club blaugrana.

Serie A Edicola: Cavani si offre all'Inter. Juve, se Higuain non torna può rescindere 27/04/2020 A 07:15

La nostra opinione: Il Barça se vuole provare a piazzare un colpo importante in attacco (Lautaro o Neymar?) deve cedere qualche pedina e liberarsi di qualche ingaggio pesante. Arthur è uno dei più accreditati a partire: 23 anni con grandi margini di crescita, Arthur Melo per duttilità, qualità e capacità di giocare a un tocco può essere il centrocampista per Maurizio Sarri che ama avere giocatori che possano giocare un calcio palleggiato e siano veloci di pensiero. L’arrivo di Arthur potrebbe essere il preludio alla cessione di Miralem Pjanic che piace a tante società estere (PSG, Real e allo stesso Barça) e potrebbe lasciare Torino dietro una proposta di 50 milioni di euro.

Milan, da Jovic a Luis Maximiano: tutte le idee per il mercato 2020-2021

In attesa di conoscere chi sarà il nuovo allenatore, il Milan sonda il mercato alla ricerca di profili giovani che vadano a costituire del nuovo Milan che il gruppo Elliott e Ivan Gazidis hanno in mente. Per l’attacco secondo il Tutto Sport, oltre all’olandese Myron Boadu negli ultimi giorni si sta facendo forte l’idea provare a rilanciare il serbo Jovic, in uscita dal Real Madrid, e che potrebbe comporre in rossonero un tandem con Ante Rebic, già dimostratosi molto bene assortito in Bundesliga all’Eintracht Francoforte. Vista la difficoltà a trovare un accordo con Gigio Donnarumma per il rinnovo, dal Portogallo invece “A Bola” sostiene come l’erede di Donnarumma in rossonero potrebbe essere il portoghese Luis Maximiano, 21enne numero uno dello Sporting Lisbona che il club lusitano valuta 20 milioni di euro.

La nostra opinione: Jovic ha necessariamente bisogno di una seconda chance per rilanciarsi dopo un’annata estremamente al di sotto delle aspettative al Real Madrid. Il problema per il Milan è trovare una formula giusta per permettersi un giocatore per cui i Blancos appena 10 mesi fa avevano pagato oltre 60 milioni di euro. L’opzione ideale potrebbe quella del prestito oneroso biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo in base ai risultati che il club rossonero otterrà. Riguardo a Luis Maximiano, ci sembrerebbe una mossa azzardata, sostituire una certezza come Donnarumma con un portiere tutto da valutare ad alti livelli come il promettente portiere dello Sporting. Se davvero Donnarumma e il Milan si separeranno meglio puntare su portieri giovani che hanno mostrato di essere affidabili in Serie A come Cragno, Musso o Meret.

Kean dopo la bravata il futuro sarà in Italia: Raiola lo offre a Roma e Napoli

La bravata ai tempi del lockdown costata una multa da 160 mila sterline e che ha fatto il giro dei tabloid britannici, potrebbe aver messo fine alla permanenza di Moise Kean in Inghilterra. Secondo il Corriere dello Sport, Raiola già prima, del festino in pieno lockdown, stava lavorando per riportare in Italia il proprio assistito e due sarebbero le società interessate: la Roma e il Napoli.

La nostra opinione: Kean ha bisogno di un ambiente nel quale riprendere i fili della propria carriera. Da quando ha lasciato la Juventus, il talento di Vercelli si è perso e non è riuscito a mostrare il proprio potenziale. Il problema è che l’Everton ha scucito 40 milioni la scorsa estate per portarlo in Inghilterra ed è difficile decida di liberarsene a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 28-30 milioni. L’unica via è il prestito ma in questo caso forse, piuttosto che un Napoli, la squadra ideale potrebbe essere una squadra come il Bologna o che può garantire un posto da titolare incondizionato a questo classe 2000, che solo un anno fa in Serie A buttava in rete ogni pallone che toccava ed oggi appare l’ombra di sè stesso.

Play Icon WATCH 🎙 100% Juve, dal Best11 al mercato: il mondo bianconero a 360° con Balzarini e Agresti 00:25:38

Serie A Dall'Argentina sicuri: "Dybala ancora positivo al Coronavirus" DA 34 MINUTI