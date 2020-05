Secondo Tuttosport il brasiliano si sarebbe opposto al trasferimento in bianconero facendo infuriare il Barcellona. Salterebbe così anche la cessione di Pjanic. Il Corriere dello Sport assicura: entro la fine della settimana l'operazione Icardi sarà formalizzata con le firme sui contratti. L'Inter, intanto, pensa al dopo Lautaro: nel mirino c'è il 21enne brasiliano Matheus Cunha.

Arthur dice no alla Juventus, bianconeri su Jorginho

Tuttosport dedica l'apertura a un'indiscrezione di mercato che complica i piani estivi della Juventus. Arthur, con una presa di posizione non particolarmente gradita al Barcellona, avrebbe manifestato la propria contrarietà a trasferirsi in bianconero. Il mancato arrivo a Torno del centrocampista brasiliano bloccherebbe anche la partenza di Pjanic, ma qualcosa già si muove: l'agente di Jorginho, giocatore molto apprezzato da Sarri che l'ha conosciuto al Napoli e al Chelsea.

La nostra opinione. L'operazione Pjanic-Arthur, come sottolineato in altre occasioni, sulla carta ha senso. La Juve, pur prendendosi un rischio lasciando partire il bosniaco, metterebbe le mani su un giocatore più giovane con ampi margini di miglioramento, considerato da tutti un top player in divenire. Diverso il discorso relativo a Jorginho: ottimo giocatore senza ombra di dubbio, ma che non sembra in grado di spostare gli equilibri in casa bianconera.

Icardi-PSG, è fatta: a breve le firme

Secondo il Corriere dello Sport l'Inter avrebbe accettato la richiesta di sconto del Paris Saint Germain per la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi: il club nerazzurro incasserebbe 60 milioni di euro. Il quotidiano romano precisa che l'affare dovrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni con le firme sui contratti. L'Inter si troverebbe così a disporre di una somma consistente da reinvestire: Cavani rimane un obiettivo, ma per l'attacco spunta anche il nome di Jovic (in prestito dal Real Madrid).

La nostra opinione. Considerato il momento storico che sta vivendo il calcio, se le cifre rivelate dal Corriere dello Sport corrispondessero alla realtà l'Inter avrebbe messo davvero un bel colpo. La disponibilità di 60 milioni di euro da spendere mette il club nerazzurro in una posizione invidiabile. A patto, naturalmente, che la cifra sia investita bene. Con Lautaro in bilico, è evidente che a Conte serva necessariamente un attaccante di livello internazionale. Cavani non si discute. Qualche dubbio su Jovic è lecito averlo.

Inter, per il dopo Lautaro si pensa a Cunha

Torniamo sulle pagine di Tuttosport e torniamo a parlare di Inter. Con Lautaro nel mirino del Barcellona, i nerazzurri avrebbero individuato in Matheus Cunha il candidato ideale per prendere il posto del Toro. Il 21enne brasiliano dell'Hertha Berlino, a segno per due partite di fila in Bundesliga dopo la ripresa, piace molto ai nerazzurri che - sempre secondo il quotidiano torinese - hanno già avviato i primi contatti.

La nostra opinione. Definirlo il nuovo Lautaro sarebbe come minimo prematuro. Certo è che, per caratteristiche tecniche, Cunha sarebbe un innesto molto interessante nel 3-5-2 di Conte: giocatore sulla carta ideale per agire da spalla di Lukaku, il brasiliano può infatti giocare nel ruolo di seconda punta e all'occorrenza anche come esterno.

