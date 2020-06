Edicola: Juventus, Arthur firma fino al 2025; per l'attacco Milik in pole, idea Pinamonti

La nostra opinione: L'Inter ha ceduto Pinamonti in prestito con obbligo di riscatto al Genoa per 18,5 milioni più per necessità di avere denaro liquido al momento che per un vero pensiero di calciomercato. Marotta e Ausilia, con un gentleman agreement, si erano accordati per riportarlo in base una volta che le acque del fairplay finanziario si fossero calmate, per una cifra intorno ai 20 milioni. In realtà ora i piani sono cambiati: Pinamonti non ha letteralmente "sfondato" - ha trovato solo ora la rete n.3 in campionato - e anche i nomi in orbita Inter per l'attacco sono molto differenti. Ecco perché nasce l'idea Juventus: Pinamonti è un ragazzo italiani, ha 21 anni, ed è un profilo che potrebbe piacere ai dirigenti bianconeri, sempre propensi a investire sul "Made in Italy". Ecco perché Raiola ha fiutato l'affare.