Edicola: Juventus, c’è un piano per Chiesa; Werner, la clausola scende a 50 milioni

La nostra opinione: Chiaro, questo particolare della clausola di rescissione agevola leggermente la vita di chi vuole accaparrarsi il 24enne attaccante tedesco, ma come l’Inter anche le altre pretendenti sono nella stessa condizione. Se davvero Timo preferisse il Liverpool o comunque la Premier League come prossimo palcoscenico, allora Inter (o anche Juventus come è emerso negli ultimi giorni) rimarrebbero al palo. Dipende anche molto dalla possibilità del Liverpool di andare sul mercato: ultimamente le mosse sono state poche e mirate, visto che ovviamente Klopp non vuole rovinare la sua macchina perfetta e il suo attacco da sogno Mané-Firmino-Salah che così tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni. Timo Werner, situazione in evoluzione sull’asse Inghilterra-Italia.