Edicola: Juventus, Chiesa o Pedro sulla fascia. Inter, 35 milioni ed Esposito al Brescia per Tonali

Secondo il Tutto Sport è Federico Chiesa il grande obiettivo di mercato dell'estate dei bianconeri. Per convincere la Fiorentina a cederlo la Juventus ha in mente di offrire un pacchetto di contropartite che va da Rugani, Pellegrini, Romero e Perin, che piace molto al club di Commisso. L'alternativa low cost è lo spagnolo Pedro. Inter, ecco il piano per Tonali. Gattuso-Napoli fino al 2023.

Da Chiesa a Pedro, la Juventus studia il colpo sulla fascia

Tutto Sport dedica l’apertura a Federico Chiesa, secondo il quotidiano torinese grande obiettivo della campagna acquisti estiva dei bianconeri. Per arrivare al giovane esterno offensivo della Fiorentina e della Nazionale, la Juventus ha in mente di proporre una serie di contropartite gradite al club gigliato: da Romero a Pellegrini, da Rugani a Perin che potrebbe restare al Genoa, in caso di salvezza, ma è molto gradito ai viola. Per Gazzetta e Corriere dello Sport l’alternativa low cost dei bianconeri, nel caso in cui non si arrivasse Chiesa (che Commisso vorrebbe trattenere ancora a Firenze) è lo spagnolo Pedro, esterno in scadenza di contratto dal 30 giugno e che piace molto anche alla Roma di Paulo Fonseca. L’ex esterno del Barcellona, attualmente di casa al Chelsea, è elemento parecchio gradito a Sarri che lo ha allenato al Chelsea e, potrebbe spingere la Juventus, a riaverlo con sè.

La nostra opinione: Paratici lo ha ripetuto già nelle scorse settimane, il mercato della Juventus sarà all’insegna degli scambi e per questo non stupisce che la strategia bianconera per arrivare sia a Milik che a Chiesa passi da un passaggio di cartellini più che da soldi. La Juventus ha tanti giovani da poter offrire che potrebbero fare al caso della squadra gigliata ma Commisso valuta Chiesa almeno 50 milioni e proverà possibilmente ad ottenere un forte conguaglio, prima di accettare di trattare sulla base di scambi. Chiesa piace a Inter e anche a club inglesi ed esteri, molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, se – a differenza di quanto successo 12 mesi fa – questa volta Chiesa forzerà la mano per la cessione alla Juventus, allora i bianconeri potrebbero spuntarla e assicurarsi un talento perfetto il 4-3-3 che ha in mente di impostare Sarri. Pedro è un’occasione lowcost che potrebbe tornare utile, l’esterno non è di primissimo pelo però come già successo con Khedira, Dani Alves o altri giocatori con pedigree “simile” presi a costo zero in passato potrebbe essere una bella presa per la Juventus. L’ex nazionale spagnolo è abituato a respirare l’area di spogliatoi importanti, è un vincente, è un professionista esemplare e conosce cosa vuole Sarri da un esterno offensivo. Senza strapagarlo a livello di ingaggio potrebbe essere un affare, specie nel caso in cui Douglas Costa decida di cambiare indirizzo a fine stagione (il brasiliano piace a PSG, United e Atletico Madrid).

Inter, il piano per Tonali: 35 milioni ed Esposito in prestito per battere la Juve

La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Sandro Tonali e sulla strategia che i nerazzurri hanno intenzione di mettere in campo per aggiudicarsi il talento Under20 del Brescia. Per la Rosea l’Inter è determinata a sorpassare la Juve e a vincere la resistenza di Cellino che valuta il proprio gioiello non meno di 50 milioni cash. L’Inter però è intenzionata a mettere sul piatto 35 milioni più bonus ed inserire nella trattativa il prestito di Sebastiano Esposito. In alternativa l’idea è quella di garantire la stessa cifra e il cartellino di Andrea Pinamonti, su cui l’Inter ha un diritto di recompra dal Genoa.

La nostra opinione: Complice la ricca plusvalenza maturata con la cessione definitiva di Mauro Icardi al PSG, l’Inter in questa fase sembra avere più cash da spendere della Juventus sul mercato. Per questo, ad oggi, i nerazzurri hanno più chance di accaparrarsi Tonali. L’offerta di 35 milioni più bonus e il prestito di Esposito è già di per sè allettante e c’è il margine per alzare la proposta e chiudere l’affare in tempi brevi, magari già prima del ritorno in campo. In modo che un’eventuale finale di stagione col botto del golden boy bresciano non faccia lievitare il prezzo eccessivamente.

Napoli, maxirinnovo in arrivo per Gattuso e Zielinski. Tentativo estremo per Callejon?

Il Napoli ha lavorato per la prossima stagione a gennaio piazzando i colpi Petagna e Rrhamani ed ora ha intenzione di blindare alcuni asset considerati fondamentali da De Laurentiis. La prima mossa del presidente azzurro, secondo il Mattino, sarà il rinnovo di Gattuso: che prima della ripresa del campionato (20 giugno, ndr) firmerà un contratto fino al 2023. Poi toccherà a Mertens ((biennale da 12 milioni complessivi) e Zielinski (quadriennale da 4,5 milioni a stagione) mentre nel corso dell’estate si penserà anche a capitan Insigne. Per il quotidiano campano ADL farà anche un ultimo tentativo per Callejon, che vorrebbe rimanere a Napoli ma ha ricche offerte da Siviglia e Valencia, come riferisce il Corriere dello Sport. Improbabili invece i rinnovi di Milik e Maksimovic, in scadenza nel 2021.

La nostra opinione: Nelle situazioni delicate, col mare in tempesta Rino Gattuso ha mostrato di essere un timoniere molto affidabile e bene fa il Napoli a blindare il tecnico calabrese e ad affidargli la ricostruzione/restaurazione del club partenopeo. Buon segnale anche i rinnovi di Zielinski e Mertens, il rinnovo di Callejon ci appare complicato specie perché a gennaio la società ha investito tanto su Politano che sembra l’erede perfetto dell’ex madridista. Improbabile pensare che De Laurentiis si sveni per trattenere l’esterno iberico.

