Edicola: Juventus, incontro col Napoli per Milik? Idea Paquetà per la Fiorentina

La nostra opinione - Arrivato a Milano, Lucas Paquetà sembrava avere i numeri per prendersi un Milan in ripartenza. Un anno e mezzo dopo la realtà è molto diversa e la sua avventura in rossonero sembra davvero vicina al capolinea. La Fiorentina di un ambizioso Commisso l'ha puntato e in una realtà un po' meno esigente il giocatore potrebbe trovare gli stimoli giusti per rilanciarsi. Naturalmente il Milan non lo cederà per un tozzo di pane e si stima che la richiesta possa essere di circa 30 milioni. Ma la Fiorentina ha un difensore gradito al Milan, che verrebbe inserito nella trattativa: Nikola Milenkovic (1997 come Paquetà). Potrebbe essere l'arma segreta per battere la concorrenza dall'estero di Benfica e PSG.