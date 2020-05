Edicola: Juventus, Milik subito poi Haaland. Icardi avvicina Cavani all'Inter

La nostra opinione: Sorpasso completato, verrebbe da dire: se fino a qualche settimana fa Mauro Icardi poteva essere l'indiziato numero 1 per poter vestire il bianconero nella prossima stagione, con Gabriel Jesus sullo sfondo, ora non è più così. Le voci che si moltiplicano su Arkadiusz Milik sembrano far optare per questa soluzione: siamo abbastanza d'accordo con i colleghi di Tuttosport quando dicono che il polacco potrebbe davvero essere la punta di movimento e fatica che potrebbe sposarsi bene con Cristiano Ronaldo, aggiungiamo poi che si tratta di un giocatore ancora giovane - ha 26 anni - con una buona esperienza sia in campo internazionale che in Serie A, con cui ha avuto un rapporto un po' tormentato ma - diciamolo - per colpa anche di una serie fastidiosa di infortuni. Quella di Haaland, 41 gol stagionali in 34 partite, rimane per ora una suggestione: perché si parla di un ragazzo che al momento è sulla cresta dell'onda e che si ci rimarrà ancora sarà davvero duro da avvicinare, anche per una super-potenza economica come può essere la Juventus di Agnelli e Paratici. Tradotto: se il Real Madrid, come sembra, dovesse muoversi allora sarebbe davvero duro da contrastare. In tutto ciò resta da vedere il destino di Dybala e Higuain, quest'ultimo sempre più traballante.