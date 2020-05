Edicola: Juventus, nuova proposta al Barcellona: scambio Pjanic-Ansu Fati. Il Milan sogna Odegaard

Secondo Tutto Sport, vista la resistenza di Arthur ad accettare il trasferimento in bianconero, la Juventus per far decollare lo scambio col Barcellona avrebbe in mente di chiedere ai blaugrana di orchestrare l'affare sulla base di una trade a due Pjanic-Ansu Fati. L'Inter pronta ad investire una parte dei soldi di Icardi su Tonali, il Milan sogna il gioiellino norvegese del Real Odegaard.

Controfferta Juventus al Barcellona: Pjanic per Ansu Fati

Tutto Sport dedica l’apertura di giornata al calciomercato e al possibile passaggio di Pjanic al Barcellona. La trattativa ha subito un rallentamento, perché Arthur – la pedina di scambio che i bianconeri pretendevano per far decollare lo scambio con i catalani – non ha intenzione di svestire la maglia blaugrana. Un bel problema visto che la Signora ha rifiutato tutti gli altri giocatori di cui il Barcellona si vuole sfidare (da Dembelè a Vidal passando per Rakitic)... E così secondo il quotidiano torinese, i bianconeri vorrebbero alzare la mano e chiedere al Barça di impostare la trattativa sullo scambio secco: Pjanic-Ansu Fati.

La nostra opinione: Pjanic per Ansu Fati è un’idea suggestiva ma assolutamente irrealizzabile. Il 17enne attaccante spagnolo di origine guineane è il futuro dei blaugrana (il Barça lo ha già blindato con una clausola rescissoria monstre da 170 milioni che salirà a 400 non appena firmerà il primo contratto da professionista al compimento dei 18 anni) e ha già mostrato di possedere, nonostante la tenera età, qualità, talento e personalità per essere l’erede di Messi in blaugrana e il trascinatore del club catalano quando la “Pulce”, fra qualche anno, deciderà di smettere la maglia azulgrana e magari fare ritorno in Argentina e chiudere la sua formidabile carriera nell’amato Newell’s Old Boys. Impossibile insomma imbastire su queste basi la trattativa, che se andrà in porto lo farà in un altro modo.

Inter, arriva Tonali con i soldi di Icardi?

Se per la cessione di Icardi al PSG manca solo la firma sui contratti (che arriverà verosimilmente questo fine settimana, visto che il 31 maggio scade l’opzione di riscatto per i transalpini), Corriere dello Sport e Tutto Sport non hanno dubbi su che giocatore l’Inter investirà questa ingente somma di denaro: Sandro Tonali. L’elogio in diretta tv di Ausilio (“Tonali ha tutti i parametri per giocare da noi, vogliamo dare un’anima italiana al gruppo e alla squadra”) sono dichiarazioni che fanno intendere la voglia di fare sul serio: prendere in contropiede la Juventus e assicurarsi uno dei giovani talenti azzurri più interessanti della nostra Serie A.

La nostra opinione: Bastoni-Barella-Sensi nel 2020, Tonali nel 2021. L’Inter ha le idee chiare su come provare a ritornare grande con Antonio Conte: costruendo uno zoccolo duro ricco di giovani, italiani e forti. Un’anomalia per la storia recente dell’Inter ma il segreto dei successi di Conte alla Juventus. Creare appartenenza in questo calcio è sempre più complicato e avere una forte anima italiana e di ragazzi che sono perfettamente consci dell’importanza e del privilegio che ha portare la maglia di un club glorioso come l’Inter, può essere un passo importante per provare a ritornare grandi. Nel centrocampo a 5 dell’Inter, Tonali sembra il profilo ideale: grintoso come piace a Conte, dotato di piedi educati come Eriksen, Sensi, Brozovic o Barella: nella mediana nerazzurra sarebbe l’innesto capace di coprire sia il ruolo di mezzala che il ruolo di regista basso al posto di Brozovic. Un investimento per il presente e il futuro che farebbe fare un grande salto di qualità alla squadra di Conte.

Il Milan tenta il colpo Real: mirino su Odegaard

Secondo il Tutto Sport il Milan proverà anche quest’estate a portarsi a casa un giocatore in esubero del Real Madrid. Il sogno proibito dei rossoneri sarebbe quello di arrivare a Martin Odegaard, 22enne centrocampista norvegese esploso nel Real Sociedad (7 reti e 8 assist in questa stagione) e destinato a fare ritorno a Madrid questa estate. I Blancos valutano il ragazzo almeno 40 milioni di euro ma il ragazzo piace tantissimo a Rangnick e i rossoneri proveranno ad ottenerlo in prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: Strappare Odegaard al Real Madrid sarebbe un’operazione capolavoro per i rossoneri ma anche qui come per il possibile scambio Pjanic-Ansu Fati, parliamo di scenari da fantamercato. Odegaard nella sua annata alla Real Sociedad ha mostrato di essere all’altezza di poter ricoprire un ruolo importante nel centrocampo del Real, che quasi certamente perderà il 34enne Modric (in scadenza), e ha necessità di linfa giovane oltre al promettentissimo Federico Valverde. Impossibile che il Real accetti di darlo in prestito con diritto di riscatto al Milan. Se davvero dovesse rinunciare al golden boy norvegese Florentino Perez troverebbe certamente una società disposta a garantirgli quei 35-40 milioni che pretende e che questo Milan in austerity, non può permettersi di spendere.

