Edicola: Juventus ottimista sul rinnovo di Dybala, l'Inter accelera per Sarr

La nostra opinione: La faccia di Paratici alla domanda su Dybala e l'accenno alle sue dichiarazioni alla CNN di qualche giorno fa ("Il mio rinnovo dipende dalla Juventus ma per il momento non c'è nulla") non era felicissima, ma la risposta è stata immediata: "Non siamo preoccupati, abbiamo accennato il discorso con l'entourage, abbiamo ottimi rapporti con loro e con Paulo e siamo assolutamente ottimisti e fiduciosi. Dybala vuole un aumento? E' una cosa comprensibile per chiunque rinegozi il contratto, è logico". Schermaglie di un rinnovo che probabilmente arriverà, anche se probabilmente con adeguamento verso l'alto per un giocatore - come lui stesso ha ricordato - che solo un anno fa sembrava "indesiderato" e ora è considerato se non al livello di CR7, quasi.