Edicola: Juventus, passi avanti per Milik. Milan, se si svolta ecco Szoboszlai e Jovic

La nostra opinione: "Come quando non puoi comprare una casa e vai in affitto": Paratici, come tutti i dirigenti di ogni azienda in questa momento, pensa creativamente e fa bene. Dopotutto in qualche modo bisognerà spostare giocatori e se non ci sono i soldi, allora ogni formula è benaccetta. Dopotutto i prestiti esistono da una vita, in questo momento verranno ancora più utili. Che uno di questi colpi possa essere Milik? Difficile, visto che De Laurentiis di solito vuole vedere i soldi e poi pensa se vendere un giocatore: intanto il polacco non sta ancora rinnovando con il Napoli, va in scadenza nel 2021 e la Juve non lo molla. Con un'offerta di 40-50 milioni De Laurentiis potrebbe convincersi a vendere, visto che Chelsea e Tottenham per ora non arrivano a pareggiare quella cifra.