Sarri in bilico ma non rischia l'esonero per il momento. Lautaro Martinez rinnova il suo contratto con l'Inter?

Sarri non rischia l’esonero

Il coro è unanime: secondo la stampa sportiva italiana (in particolar modo Gazzetta dello Sport e Tuttosport) Maurizio Sarri non rischia l’esonero a stretto giro di posta. La società è delusa per il momento vissuto dalla Juventus e per il modo in cui i bianconeri hanno perso la finale di Coppa Italia, ma non attribuisce tutte le colpe al tecnico.

Serie A Torino-Parma: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA

È un momento analogo a quello vissuto post sconfitta col Lione: dopo una prestazione inquietante è tempo delle riflessioni. Secondo Tuttosport Maurizio Sarri salterà solo in caso di eliminazioni in Champions e contemporaneo rendimento fallimentare in campionato con sorpasso subito dalle concorrenti. A quel punto potrebbe tornare in voga il nome di Max Allegri, riferiscono le voci di corridoio.

La nostra opinione: La partita (doppia) si gioca in Serie A e in Champions League per quel che concerne il destino del tecnico toscano. Per quanto la sconfitta contro il Napoli bruci e sia figlia di una controprestazione allarmante non è il momento di giudicare l’operato di Maurizio Sarri in seno alla Juventus secondo la nostra umile opinione.

Lautaro rinnova?

Clamoroso a Milano, almeno stando alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport: Lautaro Martinez potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza con l’Inter a giugno 2023. Sfuma dunque il suo passaggio al Barcellona di Leo Messi? È un’ipotesi supportata dal fatto che i conti della Liga – e del Barcellona, in particolare – sono in rosso e non giustificherebbero quel tipo di spesa. Lo strappo tra giocatore e società nerazzurra del resto non si è consumato e Zhang sarebbe più che lieto di firmare un nuovo accordo con il “Toro”.

La nostra opinione: Mertens ha rinnovato col Napoli, Timo Werner ha firmato con il Chelsea e Cavani è vicino all’Atletico Madrid. E se l’ultimo tassello di questo mosaico fosse il rinnovo delle promesse matrimoniali tra Lautaro Martinez e l’Inter? L’ipotesi non è poi così remota…

Play Icon WATCH Conte: "Lukaku e Lautaro sono più calati nella mia idea di calcio, sono più forti di 4 mesi fa " 00:02:12

Serie A Dall'Atalanta al Verona, passando per la Juve: le formazioni tipo delle 20 squadre di Serie A DA 2 ORE