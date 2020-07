Edicola: Juventus su Jorginho per il post Pjanic, tanti giocatori in partenza in casa Inter

La nostra opinione - Fuori in semifinale di Coppa Italia, ormai lontana dallo scudetto già a otto giornate dal termine e in corsa in Europa League dopo la retrocessione dalla Champions. La prima stagione di Conte all'Inter non resterà indimenticabile come molti tifosi avevano sognato ed è normale che ora si parli molto di mercato, anche in uscita. Tanti i giocatori verso l'addio, perchè non hanno convinto o lontani dal progetto. Da Godin, che non si è mai ambientato, a Biraghi, Asamoah e Moses. Ma anche Gagliardini, Borja Valero e Vecino. Con l'incognita Sanchez per quel che riguarda l'attacco. Non sarà certo impossibile veder partire anche tutti i giocatori citati, con i nerazzurri che si preparano a cambiare faccia un'altra volta.