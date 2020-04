Secondo la Gazzetta dello Sport, Steven Zhang non è disposto a svendere i propri giocatori che torneranno dai prestiti e insieme a Conte e alla dirigenza è convinto che Nainggolan e Perisic possano far parte della nuova Inter 2020-2021. Juve e Barcellona proseguono spedite nello scambio Pjanic-Arthur mentre Gazidis in queste ore sta ragionando se proseguire con Pioli, Ibra e Maldini come ds.

Inter, Nainggolan e Perisic non saranno svenduti: possono restare

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’Inter e al nodo rientri alla base. Dal primo luglio, l’Inter riarruolerà tre giocatori dal pedigree importante come Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic e secondo il quotidiano milanese ci sono grosse possibilità che gli ultimi due possano far parte dell’Inter 2020-2021. Zhang non ammette svendite nemmeno dei giocatori che lo scorso anno sono considerati fuori dal progetto e l’idea che il presidente e i dirigenti stanno facendo capire a Conte è che l’unico che si cercherà di vendere in ogni caso è Mauro Icardi. Altro pilastro dell’Inter, secondo la Rosea, è anche quello di fare di tutto per tenere Lautaro Martinez, respingendo gli assalti del Barça che non intende pagare la clausola.

La nostra opinione: Il prossimo mercato sarà molto complicato, ci saranno molti meno soldi da spendere e gli scambi potrebbero essere la regola e non l’eccezione. Per questa ragione l’Inter si cautela e inizia a capire insieme a Conte come può reinserire due giocatori potenzialmente di grande valore tecnico come Nainggolan e Perisic. Nainggolan, specie nell’ottica di una possibile uscita di uno fra Gagliardini, Borja Valero e Vecino, potrebbe essere molto utile come rincalzo di lusso per la mediana, a Cagliari si è rilanciato e anche in questi mesi il belga ha sempre mostrato rispetto e parole di grande considerazione per Conte che potrebbe anche decidere di garantirgli una seconda chance. Più difficile inserire Perisic nel 3-5-2 che potrebbe però essere utile a gara in corso come cambio dei giocatori offensivi oppure nel caso in cui Conte scelga in alcune partite di giocare con l’attacco a tre punte in un 3-4-3. Chi invece escludiamo tornerà alla Pinetina è Mauro Icardi, che – a prescindere dal PSG che potrebbe riscattarlo per 70 milioni – non vestirà più la maglia nerazzurra...

Arthur-Pjanic: Juve e Barcellona lavorano decise allo scambio

Barça e Juventus procedono spedite a realizzare lo scambio che porterebbe Miralem Pjanic in Catalogna e Arthur Melo in bianconero. Tutti i giornali italiani e catalani danno l’affare in dirittura d’arrivo anche se secondo il Tutto Sport, il PSG potrebbe provare a far saltare l’intesa: offrendo Paredes per il bosniaco.

La nostra opinione: Sarà un mercato di scambi come detto poc’anzi, e la Juventus e il Barcellona si adeguano provando ad imbastire una trade che potrebbe risolvere problemi a entrambi. Pjanic si sposa bene coi vari Busquets, Rakitic e col calcio qualitativo dei catalani mentre con Athur la Juve, abbassa l’età media di uno dei reparti più anziani della rosa (Arthur ha 6 anni in meno di Pjanic), e si appresta ad abbracciare una mezzala di qualità, duttile, abituata a giocare a un tocco e che ben si sposa col calcio di Sarri. Potenzialmente questo scambio potrebbe essere utile a entrambe le formazioni.

Milan, anche Onana si candida per il dopo Donnarumma: Ibra e Pioli possono restare

Giorno dopo giorno cresce l’idea che la rivoluzione sarà messa da parte. Almeno questo è ciò che filtra da Milanello, secondo la Gazzetta dello Sport. Gazidis non è più così convinto di fare all in su Rangnick perché si va verso un mercato morigerato, molto attento e fondato sull’autosostenibilità. Pioli, che è a libro paga per un altro anno e prima della sosta si era guadagnato grosso credito, potrebbe restare e così anche Ibrahimovic per cui Gazidis è pronto a fare uno strappo alla regola per farne la chioccia di un Milan sempre più giovane. Chi invece può essere sacrificato sull’altare dei conti è Gigio Donnarumma: e per sostituirlo oltre a Luis Maximiano per il Tutto Sport si fa largo anche il nome di Onana, portiere dell’Ajax.

La nostra opinione: Avviare una rivoluzione copernicana ai tempi del Coronavirus e dell’austerity, può essere un azzardo troppo grande per il Milan e anche Gazidis se ne sta convincendo. Tenersi Pioli, già a libro paga, il vecchio ma affidabile Ibra e una bandiera in società come Maldini potrebbe essere tutt’altro che una pessima idea, visto che – che si giochi oppure no – il Milan verosimilmente sarà atteso da un’altra annata senza Coppe Europee. La politica dei piccoli passi potrebbe non essere avventata in questa fase. Rangnick senza una società convinta al 100% potrebbe essere un esperimento destinato a fallire in partenza come l’avvento di Giampaolo. E il Milan non se lo può permettere. Meglio ripartire dai pochi cardini presenti in rosa: Pioli, Ibra e Maldini, dietro la scrivania.

