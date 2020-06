Edicola: la Juve non molla Zaniolo dopo il rifiuto alla prima offerta. Inter su Morata?

La nostra opinione - Per ora si tratta solo di qualche voce, ma vedere Alvaro Morata in nerazzurro la prossima stagione potrebbe diventare qualcosa di più di una suggestione. Lo spagnolo verrà riscattato dall'Atletico Madrid, squadra dove però dovrebbe accasarsi Edinson Cavani. Nel valzer di attaccanti che verrebbe aperto da Lautaro al Barcellona, l'ex bianconero potrebbe davvero essere un buon erede del Toro alla corte di Conte. Che ritroverebbe un giocatore già allenato al Chelsea, così come Marotta riporterebbe il giocatore in Italia dopo averlo fatto già una prima volta con la Juventus. Il cartellini do Morata vale circa 60 milioni, ma l'idea è di inserire nell'affare Matia Vecino, valutato 25 milioni dall'Inter.