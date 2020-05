Edicola: Lautaro parla chiaro, Inter o Barcellona! Doppietta Tonali-Vidal per i nerazzurri

Il Mundo Deportivo apre con Martinez e il suo futuro: solo due opzioni sul tavolo, giocare con Messi o restare a Milano. Intanto l'Inter lavora per rivoluzionare il centrocampo: per la Gazzetta dello Sport gli obiettivi primari sono Vidal e Tonali. La Juventus non resta a guardare: Tuttosport ribadisce il no al Barcellona per de Ligt ma parla di possibile scambio Pjanic-De Sciglio per Arthur.

Lautaro Martinez parla chiaro: o Barcellona o Inter

Secondo il Mundo Deportivo esiste una sola pista per Lautaro Martinez in caso di addio all'Inter: volare a Barcellona! Il quotidiano catalano, molto vicino alla casa blaugrana, apre con un virgolettato del "Toro" che ribadisce la volontà di giocare al fianco del connazionale Messi se fosse costretto a salutare Milano. Inoltre, avrebbe detto chiaramente di no ai nerazzurri per una possibile cessione al Manchester City o al Paris Saint Germain. Il Barcellona vede in Lautaro il perfetto erede di Suarez, che compirà 33 anni il prossimo gennaio, ma deve fare i conti con la richiesta dell'Inter che non prenderà in considerazione meno dei 111 milioni di euro previsti dalla clausola, e nemmeno contropartite tecniche.

La nostra opinione. Lautaro-Barcellona è una telenovela che va avanti da mesi e proseguirà ancora, senza alcun dubbio. La posizione del "Toro" è chiara e rafforzata dal fatto che il Manchester City ha poca libertà di movimento per la sanzione dell'Uefa, e che il Paris Saint Germain perderà Cavani a zero e dovrà anche negoziare l'acquisto di Icardi. Inoltre l'Inter non ha un'alternativa vera dato che Timo Werner pare irraggiungibile, per cui è difficile immaginare Martinez via da Milano.

Pentolone Inter: Tonali, Vidal e Mertens dentro? Skriniar e Eriksen via?

L'Inter è la squadra più chiacchierata in questa fase di calciomercato, tanti sono i nomi accostati al club di Suning. La Gazzetta dello Sport insiste sulla volontà di rafforzare la linea mediana, con gli innesti di Tonali, talento del Brescia, classe 2000, valutato 50 milioni di euro, e il ritorno di fiamma per Arturo Vidal, da sempre pallino di Antonio Conte, già vicino ai nerazzurri in passato, e ora tornato in auge visto il contratto in scadenza nel 2021 e la rottura col Barcellona. Questo porterebbe ad un'uscita eccellente e il nome che si fa è quello di Eriksen, desideroso di spazio ma finora fuori dai piani di Conte. Tuttosport lancia altri due nomi: Mertens, in scadenza di contratto col Napoli, cerca casa Milano e potrebbe rimpiazzare Sanchez, mentre Skriniar potrebbe essere il sacrificato per fare cassa, data la valutazione da 75 milioni.

La nostra opinione. Che l'Inter sarà la grande protagonista del prossimo mercato non c'è dubbio, ma è anche vero che serviranno diverse cessioni per accogliere i tanti nomi accostati. Vidal e Tonali sono a questo punto due priorità anche se non semplici, soprattutto per il talento del Brescia: Borja Valero, uno tra Vecino e Gagliardini, e il rientrante Nainggolan, devono essere piazzati e bisogna ricavare qualcosa. Difficile che si rinunci già a Eriksen senza di fatto averlo mai provato per davvero, idem per Skriniar, a meno di un'offerta irrinunciabile.

La Juventus dice no al Barcellona per de Ligt, si lavoro per lo scambio Pjanic-Arthur

Resta caldo, molto caldo, l'asse Torino-Barcellona. I due club si parlano, sono sempre in contatto, ma secondo Tuttosport i bianconeri sono ben saldi sulla propria posizione: de Ligt è incedibile. L'ex difensore centrale dell'Ajax, arrivato la scorsa estate, piace tantissimo ai blaugrana ma l'olandese ha ribadito la volontà di non muoversi da Torino, cosa scontata per la Juventus. Altri affari però sarebbero in cantiere, come il possibile scambio Pjanic e De Sciglio per Arthur: i due bianconeri avrebbero detto sì al trasferimento in Catalogna mentre il centrocampista brasiliano non vorrebbe lasciare il club blaugrana.

La nostra opinione. La Juventus ha fatto un grosso investimento per de Ligt e non avrebbe senso cederlo dopo nemmeno una stagione, anche perchè le parti vanno d'amore e d'accordo. Questo potrebbe davvero spingere il Barcellona a virare su Skriniar dell'Inter. Per il discorso Pjanic, i bianconeri fanno bene a pensare ad un profilo giovane per sostituirlo: Arthur e Tonali sono in cima alla lista.

