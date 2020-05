Edicola, Milan: Ibrahimovic verso il sì, Maldini in dubbio. Pjanic-PSG, si può fare

La nostra opinione: Registrate le parole di Rangnick di domenica ("Ero stato contattato dal Milan, ma poi c'è stata la pandemia"), è lecito pensare che il Milan che verrà non sia necessariamente accostabile all'attuale 'Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull'. Per questo si parla di riapertura nei confronti di Ibrahimovic, considerato ancora abile e arruolabile per il Milan che sarà: il giocatore per ora prende tempo, ma prima che tutto si fermasse c'erano assolutamente i presupposti per poter andare avanti insieme, così come ci si era tacitamente detti al momento di firmare il contratto annuale. E il club sarebbe disposto a fare anche uno sforzo economico per soddisfare lo svedese. Diversa la situazione di Paolo Maldini, che paradossalmente ha perso potere con l'addio di Boban e sembra galleggiare ancora alla ricerca di un vero e proprio posizionamento all'interno del club. Qui si che sarà decisivo il colloquio con Gazidis il quale semplicemente dovrà scegliere se dargli fiducia oppure no; a meno che sia lo stesso Paolo a farsi da parte a fronte di una proposta non di primo piano. E dopo un solo anno suonerebbe come una sconfitta un po' per tutti.