Edicola: Milan, il piano per Donnarumma. Rinnovo fino al 2022 con ingaggio più basso

Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri starebbero studiando una strategia per provare a trattenere il portiere: sul tavolo c'è anche un bonus in caso di piazzamento Champions. L'Inter fissa il prezzo per Lautaro Martinez: servono almeno 90 milioni cash, altrimenti non se ne parla. Intanto in Spagna sono sicuri: il Borussia Dortmund è sulle tracce di Ansu Fati.

Milan-Donnarumma: prove di rinnovo

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura al Milan e a Gianluigi Donnarumma. Secondo il quotidiano milanese i rossoneri starebbero pianificando una strategia per provare a trattenere il portiere, il cui contratto scade a giugno 2021. L'ingaggio di 6 milioni a stagione rappresenta un problema per la proprietà: proprio per questo si lavora per un mini-prolungamento fino al 2022 con stipendio più basso (5 milioni) più un bonus in caso di qualificazione alla Champions League.

La nostra opinione. Solo qualche mese fa ipotizzare che Mino Raiola si fosse seduto al tavolo per valutare un prolungamento al ribasso per Donnarumma sarebbe stato fantacalcio. Ora, però, non è più così. L'emergenza Coronavirus ha stravolto lo scenario anche in ottica mercato e l'idea di temporeggiare e allungare il contratto attuale di un anno potrebbe andare a genio anche al super procuratore. Difficile, infatti, pensare che nella prossima sessione di mercato qualche club faccia spese folli. Rimanere un altro anno al Milan e aspettare tempi migliori forse conviene a tutte le parti coinvolte.

L'Inter fissa il prezzo per Lautaro Martinez

E sempre sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per le manovre di mercato dell'Inter. I nerazzurri avrebbero fissato in 90 milioni la base minima da cui instaurare qualsiasi tipo di ragionamento con il Barcellona riguardo all'eventuale cessione di Lautaro Martinez. Non solo: tra le contropartite tecniche offerte dai blaugrana, l'unico nome a scaldare il cuore di Marotta e Conte è quello di Semedo. Anche perché il vero obiettivo dell'Inter è un altro: dirottare la somma ricavata dalla vendita del Toro per puntare con decisione su Timo Werner.

La nostra opinione. Vale il discorso fatto poco sopra per Donnarumma: si parla di cifre enormi in un periodo in cui i club fanno fatica non solo a programmare, ma a pensare all'immediato futuro. In ogni caso non ci si schioda da un concetto: se Lautaro Martinez dovesse davvero lasciare Appiano Gentile, servirebbe un sostituto all'altezza. E Werner sembra essere un profilo adatto, sia per caratteristiche che per età (ha appena compiuto 24 anni).

Il Borussia Dortmund vuole Ansu Fati

Il quotidiano spagnolo Sport dedica l'apertura ad Ansu Fati, 17enne gioiellino del Barcellona. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Borussia Dortmund, alla ricerca di un sostituto di Jadon Sancho (sul piede di partenza). I catalani avrebbero preso tempo per valutare la richiesta: accetterebbero comunque solo una cessione a titolo definitivo o una con diritto di recompra.

La nostra opinione. Club in grado come pochi di valorizzare i giovani e catapultarli nel grande calcio, il Borussia Dortmund potrebbe essere davvero il palcoscenico ideale per Ansu Fati: lì, con meno pressioni addosso rispetto a quanto possa accadere a Barcellona, avrebbe la possibilità di crescere con maggiore tranquillità e - perché no - giocare di più. Comprensibile, tuttavia, anche la posizione del Barça che vuole monetizzare o almeno mantenere un controllo diretto sul cartellino del giocatore.

