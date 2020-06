Edicola: Milik e il Napoli si allontanano, sprint Lazio per Kumbulla

La nostra opinione - L'emergenza momentanea a centrocampo (contro il Parma ancora out Sensi e Vecino, non al meglio Brozovic) unite alla prestazione deludente contro il Sassuolo hanno fatto rizzare nuovamente le antenne in casa Inter per quel che riguarda il reparto nevralgico del campo. E la "medicina", come scrive il quotidiano torinese, è sempre Arturo Vidal. Inutile tornare a sottolineare il feeling tra il cileno e Antonio Conte, che farebbe carte false per portarlo a Milano nonostante i 33 anni compiuti a maggio. Molto dipenderà da come imposteranno in Catalogna la prossima stagione: se Vidal, che rimane un giocatore ambizioso, dovesse sentirsi fuori dal progetto, l'Inter sarebbe di certo la favorita per portarselo a casa.