Edicola: Napoli, se salta Osimhen il sogno è Immobile. Inter-Juve, derby di mercato per Dzeko

Il Napoli sta perdendo ottimismo riguardo alla chance di chiudere l'affare per Victor Osimhen e secondo il Corriere dello Sport potrebbe virare le proprie attenzioni su Ciro Immobile, che però la Lazio ritiene incedibile. Inter-Juventus, derby di mercato per Dzeko, Tonali, Emerson Palmieri e Zaniolo. Il Barcellona ha deciso: Setien resta almeno fino al Napoli.

Osimhen può saltare, il Napoli sogna di strappare Immobile alla Lazio

Sembrava fatta e invece l’acquisto di Victor Osimhen è diventato un vero e proprio giallo. Se dalla Francia l’Equipe continua a sostenere che la volontà del giocatore sia quella di andare a Napoli e che alla fine il trasferimento col Lille si farà, il Corriere dello Sport rivela molto scetticismo da parte del club partenopeo riguardo al buon esito della trattativa, soprattutto dopo l’arrivo dei nuovi agenti che hanno provocato lo strappo fra entourage del calciatore e dirigenti del Napoli. La squadra azzurra così sta sondando altre piste, la più ambiziosa porta il nome di Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A e che la Lazio considera incedibile.

Serie A Edicola: Juve, Sarri resta solo con lo Scudetto. Il City tenta l'Inter: Gabriel Jesus per Lautaro IERI A 07:13

La nostra opinione: Osimhen-Napoli è sempre più un intrigo. L’acquisto sembrava fatto ma quando in una trattativa praticamente fatta, si palesano dal nulla dei nuovi agenti significa forse che il giocatore non è così convinto di indossare la maglia azzurra. Un bel problema visto che il Napoli aveva trovato da giorni l’accordo con i dirigenti del Lille ma soprattutto perché il nigeriano era la prima scelta di Gattuso e, per età e caratteristiche, un investimento interessante per il presente e per il futuro. Con Milik in partenza e il solo Mertens come centravanti (atipico) in rosa, il Napoli deve individuare un piano B. Sinceramente ci sembra altamente improbabile che tale piano B possa essere Ciro Immobile, stella della Lazio a cui molto difficilmente i biancocelesti rinunceranno, proprio nell’anno in cui torneranno a giocare la Champions League. Per convincere Lotito a cedere il proprio bomber servirebbe un’offerta da mille e una notte, una proposta da 60-65 milioni di euro cash. Un investimento che forse il Napoli non vuole fare un giocatore forte ma di 30 anni. Se il prossimo centravanti sarà davvero italiano, più probabile che l’uomo giusto possa essere il Gallo Belotti, prima punta che piace tanto a Gattuso e che il Torino potrebbe cedere davanti a un’offerta congrua.

Da Dzeko a Zaniolo passando per Tonali ed Emerson: Juve-Inter, è sfida anche sul mercato

Secondo il Tutto Sport, Inter e Juventus non sono in corsa solo per lo scudetto ma si contendono tanti giocatori anche sul mercato. Se il mutuo interesse per Sandro Tonali ed Emerson Palmieri è datato, i fronti più caldi sono quelli per Nicolò Zaniolo ma soprattutto Edin Dzeko. Il bosniaco è sempre in cima alla lista di Conte come attaccante di scorta per la sua Inter, ma piace tanto anche ai bianconeri che lo vorrebbero se la trattativa Milik dovesse naufragare. Sul fronte Zaniolo invece, Paratici continua il lavoro ai fianchi sia sul giocatore che sulla Roma che però non vorrebbe cedere il ragazzo per meno di 60 milioni cash... Nel caso Zaniolo fosse sul mercato però anche l’Inter sarebbe pronto ad entrare nella trattativa.

La nostra opinione: Che qualcosa non funzioni più come un tempo fra Dzeko e la Roma è abbastanza palese. Il bosniaco, rinnovando lo scorso anno aveva fatto una scelta di campo fidandosi della voglia del club di tornare in Champions. Il bosniaco però forse un altro senza Champions non lo vuole fare e potrebbe chiedere di essere ceduto, a una big italiana. Per Juventus e Inter potrebbe essere un’opportunità, al giusto prezzo. I nerazzurri vogliono una quarta punta per completare un attacco atomico con Sanchez, Lautaro e Lukaku mentre i bianconeri in caso di cessione di Higuain potrebbero addirittura garantire al bosniaco un posto da titolare... Sul fronte Zaniolo, pensiamo che la Roma alla fine proverà a tenersi il proprio talentino a meno che Inter, Juve o qualche altro club non si convinca a fare una proposta finanziaria davvero irrimunciabile. All’orizzonte però tale eventualità appare assai improbabile. Ma il mercato quest’estate sarà quanto mai lungo, dunque mai dire mai...

Play Icon WATCH Come cambia la Juventus se dovesse acquistare Nicolò Zaniolo 00:01:38

Barcellona, Setien in bilico: ma contro il Napoli sarà in panchina

La mancata conquista della Liga e il malumore dilagante di Leo Messi (“Se continuiamo a giocare così usciamo anche contro il Napoli”) hanno davvero costretto il Barcellona ad interrogarsi sul futuro di Quique Setien. Il tecnico però rimarrà al suo posto almeno fino alla partita contro i partenopei in programma in cui il Barça sarà chiamato a difendere l’1-1 maturato al San Paolo per guadagnarsi l’accesso al quarto di finale contro la vincente del confronto fra Chelsea e Bayern Monaco. Come rivela il Mundo Deportivo, Setien è rimasto alla guida per assenza di alternative spendibili. La scollatura fra tecnico e ambiente però appare evidente e, salvo miracoli, l’esperienza dell’ex tecnico del Betis sulla panchina azulgrana è destinata a chiudersi fra poche settimane. Laurent Blanc è già stato offerto ma ha poche chance di diventare il futuro tecnico del Barça, Bartomeu non ha nemmeno intenzione di trattare con Xavi: ex bandiera e, secondo la stampa catalana, il tecnico con cui Messi vorrebbe lavorare.

La nostra opinione: Il Barcellona è una polveriera e una squadra in cui le contraddizioni sono esplose definitivamente. Anni di acquisti che non hanno portato la crescita sperata, giocatori della “vecchia guardia” che non riescono più a fare la differenza come in passato, a differenza di Messi che si trova sempre più a predicare nel deserto. Il cambio Valverde-Setien non ha portato da nessuna parte e, dopo il secondo posto in Liga e l’uscita prematura in Coppa del Re, il rischio di chiudere l’annata senza trofei, è un’eventualità molto probabile. L’impressione è che siamo alla fine di un impero e che sarà un’estate di grandi cambiamenti, specie se Messi deciderà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021.

Play Icon WATCH Setien: "Difficilmente il Napoli potrà difendersi così bene al Camp Nou" 00:00:28

Supercoppa Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche DA 2 ORE