Edicola: Pjanic dice "sì" al Barcellona, Dybala chiama Pogba, Barça: ecco la lista dei 6 per Lautaro

La nostra opinione: L’intesa tra i due è risaputo essere ferrea, ma la Juventus a nostro avviso dovrebbe guardare avanti e non indietro. Non, dunque, a Pogba e Vidal che a Torino hanno offerto il meglio e che dai dirigenti bianconeri sono stati venduti a peso d’oro. Tempo di trovare un direttore di orchestra in previsione della partenza di Pjanic, fermo restando che il trio Matuidi-Bentancur-Ramsey è un bell’andare per il tempo "presente".