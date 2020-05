La notizia di giornata arriva dalla Spagna e dal Mundo Deportivo che sottolinea come Pjanic attraverso il suo pool di agenti abbia detto chiaramente a Leonardo e tutti gli altri club che vuole andare solo al Barcellona, se lascerà la Juventus. Inter: sfumate le piste Mertens e Giroud, si lavora forte su Cavani che però secondo il Tutto Sport vuole un contratto da 7 milioni. Bonaventura va a Roma.

Pjanic gela PSG, Chelsea e United: "Voglio solo il Barcellona"

Non si scatenerà nessuna asta per Miralem Pjanic. Ne è convinto il Mundo Deportivo, che nell’edizione odierna, sottolinea come il bosniaco abbia fatto la sua scelta e l’abbia comunicata a tutti i club che lo hanno contattato e soprattutto a Leonardo, che avrebbe fatto carte false per metterlo alle dipendenze di Tuchel al PSG, garantendogli un contratto maggiorato e un ruolo di primordine nel centrocampo dei transalpini. Mire vuole solo il Barcellona, altrimenti rimarrà a Torino. Ora non resta altro che Juve e catalani trovino un accordo sulla base di uno scambio di cartellini...

La nostra opinione: Con tutto il rispetto per il Paris Saint Germain, il Chelsea e (questa edizione del..) Manchester United quando un club dal fascino e dalla storia del Barcellona chiama, è quasi impossibile resistere e non rifiutare qualsiasi altro trasferimento. Pjanic ha vinto tutto a livello nazionale con la Juventus e non si è adattato a meraviglia al ruolo di play basso di Sarri: dopo quattro anni in bianconero sente il bisogno di trovare una nuova esperienza, e dopo aver diviso lo spogliatoio con CR7 cosa c’è di meglio che volare in Catalogna e provare ad aiutare Messi a vincere quella Champions che ai blaugrana manca dal 2014-2015. Ora è solo questione di tempo per trovare la formula esatta, per realizzare questo affare... Convincere Arthur ad andare in bianconero o eventualmente Semedo, inserendo nel pacchetto anche De Sciglio. Gli ostacoli però non paiono insormontabili... Con buona pace di Sarri che, sembra, sponsorizzasse uno scambio con Chelsea o PSG per poter avere le proprie dipendenze il pupillo Jorginho o l’ex romanista Paredes.

Inter, dopo Mertens sfuma anche Giroud: sarà all in per Cavani

In attesa di conoscere quale sarà il destino di Lautaro Martinez, dalla Catalogna Sport fa capire che l’inserimento di Junior Firpo nella trattativa potrebbe essere la chiave di volta per far decollare l’affare e far diventare il Toro un giocatore blaugrana nella prossima stagione sportiva, l’Inter è concentrata nel consegnare a Conte un attaccante di scorta affidabile. Sfumato Mertens (che resterà a Napoli), ieri si sono spente anche le possibilità di arrivare a Olivier Giroud, che ha deciso di rinnovare per un altro anno (2021) il proprio contratto in essere con il Chelsea. Così l’Inter pare decisa a fare tutto per convincere Cavani a trasferirsi a Milano. Per provare a convincere il 33enne uruguaiano l’Inter offrirà un biennale da 5 milioni più bonus, la stessa proposta che aveva profilato a Mertens. Secondo il Tutto Sport però ne vorrebbe 7. Se l’uruguagio piace tanto all’Atletico, molto se non tutto dipende anche da come finirà l’affaire Icardi. Se Maurito sarà riscattato dal PSG, la strada per il Matador sarà più in discesa. In alternativa l’Inter vedrebbe volatilizzarsi un altro obiettivo.

La nostra opinione: Se l’Inter vuole essere da scudetto e provare a fare più strada in Champions League, deve avere ricambi all’altezza simili a quelli di cui dispone la Juventus. In particolare in attacco, il divario fra le “seconde linee” di bianconeri e nerazzurri è evidente e per questo una terza punta di lusso come Cavani potrebbe fare tanta differenza. Il Matador, pur a 33 anni, è una sicurezza e soprattutto ha quello spirito battagliero e quell’ardore che Conte richiede ai propri giocatori. Potrebbe essere un buon partner per Lukaku e un formidabile rimpiazzo. Il problema restano i soldi, Cavani guadagna oltre 11 milioni di euro a Parigi e all’Inter ne guadagnerebbe la metà... Accetterà una decurtazione così massiccia o magari accetterà di andare a svernare in MLS all’Inter Miami di Beckham o magari di accettare la corte di Simeone e dell’Atletico. Di certo l’Inter deve sperare che il PSG riscatti Icardi e poi affondare il colpo, come ha fatto lo scorso anno con Godin, se vuole provare a prendersi il Matador a parametro zero.

Milan-Rangnick: entro i primi di giugno il sì. Bonaventura saluta: c’è la Roma

Ralf Rangnick ha fretta. L’allenatore-manager tedesco è impaziente di conoscere il proprio futuro e di iniziare la ricostruzione del Milan. Il deus ex machina del Red Bull Lipsia, ha capito che è praticamente impossibile che Nagelsmann lo segua in questa avventura, ed è pronto a disimpegnarsi nel doppio ruolo di tecnico e dt. Chiede uno staff di uomini fidati – a cui saranno aggiunti anche elementi che conoscono il calcio italiano come il preparatore dei portieri Gigi Turci, il dottor Mazzoni e, secondo Tutto Sport anche, un vice navigato come Mauro Tassotti – e carta bianca per tre anni. Secondo la Gazzetta ai primi di giugno, Gazidis e Rangnick entro i primi di giugno si vedranno e decideranno cosa fare. Intanto sul fronte uscite Bonaventura, in scadenza, è vicinissimo a diventare un giocatore della Roma (lo riferisce il Corriere dello Sport) mentre sul fronte entrate il Milan continua ad essere attivissimo sul 17enne Kouassi del PSG e monitora la situazione Denzel Durmfries del PSV.

La nostra opinione: Il Milan si trova nella scomoda situazione di dover chiudere la stagione con Pioli e pianificare il restyling con Rangnick. Il tempo delle scelte però si avvicina e Gazidis è chiamato ad imboccare una strada, se ha scelto Rangnick sacrificando Maldini dopo Boban è giusto che lo dica chiaramente: facendo lavorare il Professore tedesco e soprattutto spiegando, una volta per tutte, la nuova linea del Diavolo. Un club autosostenibile, con un organico giovane e che proverà a tornare in Champions League scoprendo nuovi talenti e cedendo quelli che emergono e fanno bene a prezzo maggiorato... Insomma un club che per almeno due-tre anni non guarderà allo scudetto e strizzerà più l’occhio al modello Atalanta che a quello di Juventus o Inter.

