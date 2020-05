Edicola, rivoluzione Inter: via Lautaro, dentro Werner, Tonali, Semedo e Vidal

La nostra opinione: In questo momento si parla poco del futuro di Donnarumma: i problemi societari, un refrain di questi ultimi anni, sono la priorità naturalmente. Però il contratto di Gigio rimane in bilico, e allora è giusto anche guardarsi intorno in cerca di soluzioni alla portata. La più raggiungibile potrebbe essere quella di Predrag Rajkovic, portiere 24enne del Reims: arrivato nel 2019 dal Maccabi per 5 milioni di euro, ha giocato 27 partite di campionato subendo solo 18 gol, con ben 12 clean sheet. E' terzo in Europa per percentuale di parate, Alisson e Szczęsny e ha parato 3 rigori su 4 fronteggiati. Se il Milan riuscisse a incassare 45-50 milioni dalla cessione di Donnarumma e ne spendesse 15 per Rajkovic potrebbe non essere un brutto affare, visti questi numeri.