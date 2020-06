Edicola: la Juventus vuole Zaniolo e offre Bernardeschi alla Roma. Dembelè nell'affare Pjanic-Barça?

La nostra opinione - L'idea di uno scambio tra i due giocatori della Nazionale era nata già qualche tempo fa, ma poi non se n'era più parlato. Ora però l'affare è tornato di moda e la sensazione è che la Juve stavolta possa essere più insistente per arrivare al classe '99 giallorosso. Che viene da un brutto infortunio, vero, ma è già tornato ad allenarsi e rappresenta uno dei talenti emergenti più luminosi d'Europa. Bernardeschi ha cinque anni in più ed è in cerca di rilancio dopo mesi difficili a Torino: è chiaro, dunque, che la Juve dovrà offrire qualcosa in più per convincere la Roma. Soldi, certo, o proprio gente come Rugani e Mandragora che difficilmente saranno al centro del progetto bianconero del futuro. Trattativa difficile, ma non impossibile.