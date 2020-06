Strappo totale tra Ibrahimovic e il Milan; Chiesa via da Firenze solo dietro un'offerta congrua

Ibra sonda nuovi lidi

Le vie di Milan e Zlatan Ibrahimovic stanno per separarsi: secondo Tuttosport l’ipotesi più probabile è quella di un ritorno in Svezia – al “suo” Hammarby” – dell’attaccante, ma occhio alle piste italiane: lo vorrebbero il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il Napoli di De Laurentiis ma, udite udite, anche il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi neo promosso in Serie B. Gli estimatori non mancano di certo…

La nostra opinione: è ormai chiaro che Ibra lascerà Milanello, il dissidio con Gazidis è stata la classica goccia capace di far traboccare il vaso. La sua esperienza, la sua classe, il suo carisma servirebbero eccome al Milan ma ormai è frattura totale.

Chiesa è un rebus

Lo vuole il Manchester United, in Italia lo vogliono praticamente tutte le big ma al momento Federico Chiesa è un giocatore della Fiorentina e non ci sono reali trattative all’orizzonte. Secondo il Corriere dello Sport il messaggio di Commisso e Pradè – rispettivamente Presidente e Ds – è chiaro: nessuna preclusione alla cessione, ma a una cifra congrua e dietro precisa richiesta dell’attaccante viola.

La nostra opinione: Sarà un’estate frizzante sul fronte Federico Chiesa perché di certo c’è la fila per accaparrarsi il gioiello di casa Fiorentina. Se dovessimo sbilanciarsi la pista Inter sembra quella più percorribile.

Balotelli-Brescia, la guerra continua

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport Balotelli chiede il reintegro in gruppo per la terza volta e insieme vuole il compenso mancante. La società si dichiara sorpresa e al contempo indignata per tale comportamento. La richiesta di messa in mora costringe Cellino a saldare la rata di marzo entro venti giorni e come sarà costretto a farlo per il suo numero 45 accadrà per tutti gli altri calciatori a meno che non subentri un accordo collettivo.

La nostra opinione: Epilogo nefasto per la vicenda Balotelli-Brescia. Nemmeno l'aria di casa ha regalato serenità a "Super Mario": ora la sua carriera non è a un bivio, ma è pericolosamente prossima al capolinea. Almeno, ad alti livelli...

