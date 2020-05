Edicola: svolta Milan, Rangnick solo dt e panchina a Nagelsmann

Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono pronti a un cambio di filosofia con la svolta tedesca mentre tra Juve e Inter è Derby d'Italia sia per Chiesa che per Tonali.

Milan, svolta alla tedesca

L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan non è ormai più un mistero. Finora si è sempre parlato del doppio ruolo che verrebbe a ricoprire, ma nelle ultime ore si sta facendo strada la possibilità che il tedesco venga nel club di via Aldo Rossi per fare il direttore tecnico e affidare la panchina a un altro tecnico. Magari a Julian Nagelsmann, giovanissimo allenatore del Lipsia molto apprezzato da Rangnick. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport in apertura.

Calcio Ibrahimovic: "Bello The Last Dance: capite cosa vuol dire giocare con un Vincente?" 12/05/2020 A 11:03

La nostra opinione: l'idea di Gazidis è trasformare il Milan nel Lipsia. In questo modo, il manager tedesco potrebbe occuparsi solamente della gestione dell'area sportiva e del mercato, lasciando le cose di campo a un suo uomo di fiducia. E il nome di Nagelsmann potrebbe essere quello giusto perché tra i due c'è già un'ottima intesa ed entrambi hanno la stessa visione del calcio. Anche le formazioni del vivaio dovranno, infatti, seguire la filosofia e il modulo della prima squadra. Potrebbe essere una svolta epocale per il Diavolo.

Chiesa: Inter vs Juve, ecco le strategie

La Juve, riporta Tuttosport, continua a insistere con i suoi emissari e vaglia la proposta per Chiesa, mentre i nerazzurri preferiscono agire nell’ombra. La cifra di 70 milioni chiesta dai viola è difficile da raggiungere, ma è ampio il ventaglio di contropartite: oltre a Mandragora e Romero, i bianconeri potrebbero proporre Luca Pellegrini (ora al Cagliari), Riccardo Orsolini (ora al Bologna) o Daniele Rugani; l’Inter, dal canto suo, tramite cessioni eccellenti avrebbe più soldi a disposizione, ma per abbassare le pretese può inserire i cartellini di Nainggolan o Dalbert più 30 milioni di euro.

La nostra opinione: il gioiello classe 1997 della Fiorentina, considerato tra i migliori prospetti del nostro calcio, è l’obiettivo di calciomercato di svariati club italiani ed europei. Beppe Marotta sfida il suo passato per l'ennesimo Derby d'Italia. L’esterno offensivo già in passato ha manifestato la sua propensione al trasferimento in bianconero, ma le resistenze di Commisso, la scorsa estate, bloccarono la trattativa. In ballo tanti (forse troppi) giocatori: la partita è aperta.

Tonali: la Juve pareggia l'offerta dell'Inter e rilancia

Inter e Juve proseguono la caccia a Tonali. Secondo La Gazzetta dello Sport, nell’ultimo contatto il responsabile dell’area sportiva juventina, Fabio Paratici, ha prospettato una formula che prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto nell’estate del 2022. In ballo anche alcuni giovani talenti della cantera. Anche l’inter sta battendo piste simili. L’ad Beppe Marotta ha da tempo collaudato la formula del prestito con obbligo di riscatto e la sta riproponendo per questo affare. Per invogliare Cellino il manager dell’Inter propone un prestito con obbligo di riscatto in una sola stagione, ma il prezzo è sempre lo stesso: 35 milioni di euro.

La nostra opinione: l’Inter fa un passo avanti e la Juventus prova a farne due. Ogni giorno c’è una mossa per assicurarsi Sandro Tonali. E le due rivali di sempre stanno dando vita a un duello ricco di fantasia, visto che per ora i soldi sono pochini. Almeno a giudicare dalle reazioni di Massimo Cellino, il presidente del Brescia. La realtà è che sinora sia i nerazzurri che i bianconeri valutano il centrocampista lodigiano 35 milioni di euro, più 5 milioni di bonus al massimo. Nulla di più. Il numero 1 del Brescia in questi mesi ha avuto contatti sia col PSG che con il Barça e il City, ma ha capito che Tonali preferisce restare in Italia. Insomma, la sua idea di arrivare a 50 milioni per il momento fatica a prendere corpo.

Play Icon WATCH Anche il Milan ricomincia: a Milanello ecco i Donnarumma, Biglia, Bennacer e Gabbia 00:01:30

Serie A Pirlo elogia Tonali: “Non è il mio erede, siamo diversi. Lui più completo di me” 11/05/2020 A 21:53