Eriksen rassicura i tifosi nerazzurri: "Via dall'Inter? No, voglio giocare con regolarità"

Il centrocampista danese, arrivato lo scorso gennaio dal Tottenham, smentisce i rumors su un suo addio al termine di questa stagione e rilancia: "Il mio ruolo? Voglio essere dove c'è la palla. Il mio prossimo obiettivo è quello di giocare con regolarità all'Inter".

Il mio prossimo obiettivo è quello di giocare con regolarità all'Inter. Se è vero che devo andare via? No

L'avventura di Chrstian Eriksen all'Inter non è iniziata nel modo sperato, ma da qui a pensare che possa lasciare Milano già al termine di questa tribolata stagione ce ne passa. E' stato lo stesso centrocampista danese a smentire le voci su una sua partenza in occasione di una chiacchierata in diretta sui social della testata danese Dr Sporten. Anche perchè il club nerazzurro ha investito tanto per averlo - circa 20 milioni al Tottenham e un contratto per il giocatore fino al 2024 da 7,5 milioni netti all'anno più bonus - e quindi non è pensabile che ci sia già un dietrofront.

Serie A Pressing alto, 3-5-2 e il fattore “palle ferme”: come Antonio Conte sta plasmando l'Inter 16/07/2019 A 13:38

Toccherà al tecnico Antonio Conte valorizzare il talento del centrocampista danese classe 1992, protagonista di un'annata molto complicata, forse anche per la questione contrattuale: tre gol e altrettanti assist in 28 presenze col Tottenham, 8 presenze con l'Inter di cui solo tre da titolare, quella con l'Udinese al debutto e le due di Europa League col Ludogorets, nelle quali ha firmato un gol e un assist, gli unici della sua avventura nerazzurra.

Il mio ruolo? Voglio essere dove c'è la palla

Eriksen ha poi risposto così a chi gli chiedeva sulla sua posizione sul campo e sulla volontà di giocare alle spalle di Lautaro e Lukaku. Il punto è che il danese dovrà convincere Antonio Conte di saper dare il meglio nel suo 3-5-2 e di poter esprimere il suo talento, superando la concorrenza dei vari Barella, Brozovic, Sensi e Vecino. Tra le altre risposte, una sul campionato italiano: "Differenze con quello inglese? Difficile. Non ho ancora giocato tante partite in Serie A, sarò più preciso in futuro. Il miglior club italiano? L'Inter".

Play Icon WATCH 🎙 100% Inter, dal Best11 al mercato: il mondo nerazzurro a 360° con Biasin e Santucci 00:26:29

Play Icon

Calcio Inter, Gravina ufficalizza l'arrivo di Oriali: "Avrà doppio ruolo con la Nazionale fino a Euro 2020" 27/06/2019 A 15:09