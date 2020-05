Eto'o: "Sono nato e morirò interista, Materazzi fu decisivo per il mio arrivo all'Inter"

L'ex attaccante nerazzurro alla Gazzetta dello Sport racconta gli anni passati all'Inter e svela qualche retroscena.

Samuel Eto’o ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando gli anni passati all’Inter e svelando qualche retroscena. All’ombra del Duomo ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, un Mondiale per Club e soprattutto quella Champions League che tutto il popolo di fede interista aspettava da decenni.

Interista

Se sei interista una volta, morirai interista. Non c’è un motivo e questa cosa non può cambiare: è così e basta. Mourinho mi convinse in modo semplice: mi mandò la maglia numero 9 dell’Inter e mi scrisse è tua, ti aspetta

Ingaggio

"C’era una differenza importante tra l’ingaggio offerto dall’Inter e quello che chiedevo io. Allora, al tavolo ho stupito tutti. Ho detto ‘trasformiamo la parte mancante in bonus di squadra, se vinciamo la Champions entro 2 anni’. 10 mesi dopo eravamo campioni d’Europa".

Sulley Muntari e Samuel Eto'o festeggiano la vittoria nella finale di Champions League del 2010 tra Inter e Bayern Monaco (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il messaggio decisivo di Materazzi

"Fu con quello che sarebbe diventato mio fratello Marco. La storia del suo SMS si conosce: un certo Materazzi mi scrive 'Se vieni tu all’Inter vinciamo tutto', non ho quel numero in rubrica e chiedo ad Albertini: 'E’ suo?'. Era il suo. Una cosa del genere non mi era mai successa in tutta la carriera: quel messaggio ha avuto un grande peso nella mia scelta. E ha fatto nascere una grande amicizia".

Moratti

"Il presidente mi chiamò poco dopo e in un francese perfetto mi disse: 'Eto’o, si fidi: lei all’Inter si troverà benissimo, diventerà come casa sua'. Aveva ragione".

Terzino a Barcellona

"Terzino puro solo a Barcellona, ma quella fu un’emergenza. E comunque ciò che pensai quella sera in realtà fu il mio pensiero di tutto l’anno. Quando fu espulso Thiago Motta, Mourinho chiamò me e Zanetti, ci spiegò come metterci in campo: non avevo neanche il tempo di riflettere su quanto avrei dovuto correre stando sulla fascia, mi dissi solo: 'Dai tutto e vedremo alla fine'. E alla fine eravamo in finale".

Il gol a Londra

"Di quella notte ricorderò per sempre due cose. Il discorso di Mourinho prima della partita: 'Nessuna squadra che ho allenato può battermi'. Entrammo in campo con una determinazione diversa: non giocavamo solo per noi, ma anche per l’allenatore. E poi lo stop che feci prima di segnare, la palla scendeva e mi dissi: 'Se lo fai bene, poi segni facile'. Ce l’ho ancora qui negli occhi, quel controllo".

Il discorso in finale

"Non fu lungo, dissi semplicemente: 'Una finale non si gioca, si vince. O moriamo in campo e portiamo la coppa a Milano, o moriamo perché a Milano non ci torniamo. Quindi vediamo di tornarci, e di portarci la coppa'".

Il match con il Bayern

"Sul secondo gol di Diego Milito ero lì, ma quando segnò alzai le braccia come se l'avessi fatto io: la cosa che doveva essere uguale alle altre due finali era portare a casa la coppa, non fare gol".

Il desiderio di tornare dopo due stagioni all'Anzhi

"Non so se ci sia mai stata una chance concreta, ma avevo espresso il desiderio di tornare: sarebbe stato molto bello".

Il Triplete all'Inter dopo quello con il Barcellona

"Molto diverso: l’Inter cercava la coppa dei campioni da 45 anni: arrivare in una piazza così speciale e così affamata e vincerla subito mi sembrò un’impresa unica, un sogno".

Alzo la coppa verso il cielo e non ci sono solo le mie mani a tenerla: è un flash, ci vedo anche le mani di milioni di tifosi dell’inter, che la tirano su assieme a me

