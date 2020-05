Facciamo i conti: da Neymar a Lukaku, la pandemia fa crollare i prezzi dei top player

Uno studio di KPMG evidenzia un quadro chiaro: il coronavirus condizionerà il prossimo mercato. Tante squadre con potere d’acquisto ridotto, altrettanti giocatori meno costosi

Un impatto devastante. Per le federazioni, per i club e ovviamente per i calciatori. La pandemia che ha travolto il pianeta intero negli ultimi tre mesi e che non pare ancora essere prossima alla sua conclusione, oltre a creare evidenti problemi all’economia in generale, arrecherà danni ingenti anche al mondo del calcio. Una perdita di denaro e una svalutazione complessiva di potere di mercato, che condizionerà per forza anche le trattative tra squadre e il prezzo di cessione o di acquisto dei vari giocatori, inclusi i top player. A confermarlo è un’analisi di KPMG, secondo cui le prime cinque leghe europee (Inghilterra, Francia, Italia, Germania e Spagna) potrebbero perdere tra i tre e i quattro miliardi di euro complessivi a seconda se i campionati venissero portati a termine o meno.

Mbappé, De Bruyne, Neymar, Salah: un deprezzamento generale

Lo studio di KPMG analizza nel dettaglio la riduzione di valore del cartellino dei giocatori durante e dopo questo periodo, partendo dalla loro valutazione pre-coronavirus, con un trend tanto marcato quanto piú è elevata la loro età. Questo effetto sarebbe legato alla progressiva riduzione della durata dei contratti, ma soprattutto al venir meno dei ricavi del mondo del pallone, che contribuirebbe a diminuire la forza finanziaria dei club e porterebbe a campagne acquisti più morigerate e a stipendi più bassi per i calciatori. Il colosso della consulenza formula questi calcoli in base a due scenari: uno che prevede lo stop definitivo all'attuale stagione e uno che prende in esame la ripresa nelle prossime settimane. Il cartellino dell'attaccante del PSG, Kylian Mbappé, considerato in questo momento il calciatore più costoso del globo, dai 225 milioni di febbraio potrebbe scendere rispettivamente a 177 milioni o a 188 milioni (nel caso i parigini giocassero almeno la Champions). Quello del brasiliano Neymar da 175 milioni a rispettivamente 137 o 149 milioni e quello del belga De Bruyne da 130 a 99 o 112, quello di Salah da 155 a 124 o 131.

Calano anche De Ligt e Lukaku, i pezzi pregiati della Serie A

Il valore complessivo dei 4183 calciatori delle prime 10 leghe europee prese in considerazione potrebbe calare nell'ipotesi di una cancellazione della stagione del 26,5%, dunque di quasi 10 miliardi di euro (di cui 8,5 miliardi riconducibili ai primi cinque campionati) rispetto a gennaio mentre nello scenario più favorevole il decremento sarebbe di 6,6 miliardi (-17,7%). Per la Serie A, in particolare, la riduzione dovrebbe essere del 26,1% in caso di stop immediato del campionato e del 17,2% in caso di ripresa. Nella top-20 dei giocatori più costosi presenti in Europa figurano anche lo juventino de Ligt e il nerazzurro Lukaku: l’olandese, valutato a febbraio 86 milioni, potrebbe scendere fino a 72, mentre il belga passerebbe da 88 milioni a un minimo di 75 se il massimo campionato venisse cancellato. Non certo riduzioni di poco conto.

Club: crolla il PSG, colpite anche le italiane

In quest’ottica e tenendo conto di questa approfondita analisi, tra i club dei principali campionati continentali risulterebbero ovviamente più penalizzate le squadre con un organico di più alto valore, a partire da Manchester City, Liverpool e Real Madrid. I citizens, che a febbraio vantavano una rosa valutata 1,2 miliardi di euro, potrebbero scendere a 1,05 miliardi in caso di ripresa della Premier e a 961 milioni in caso di campionato rimandato a settembre. La cancellazione della Serie A porterebbe decrescite spaventose anche per Juventus (da 751 di valore complessivo della rosa a 575 milioni), Inter (da 653 a 496), Napoli (da 591 a 421) e Roma (da 452 a 339). Dati che sicuramente preoccupano e tengono allarmati i vertici del nostro calcio, che si augurano di riuscire a salvare il più possibili di questa malaugurata e sfortunata stagione.

