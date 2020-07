Facciamo i conti: la maglia della Juve vale 100 milioni annui, ma i top club europei sono distanti

I bianconeri rinnovano con Cygames e raggiungono i 100 milioni di euro di sponsorizzazioni sulla maglia, ma restano decimi nella classifica europea

Nessun rivale che regga il confronto in Italia, ma una distanza ancora notevole dai principali club europei. In settimana, attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato il ritorno di Cygames come back jersey sponsor. Il brand giapponese ha sottoscritto un nuovo accordo che sarà valido fino al 2022 e dovrebbe portare il valore complessivo della maglia da gioco a 100 milioni di euro. Il club bianconero, infatti, riceverà dal colosso dei videogiochi circa 7 milioni di euro a stagione, che vanno a sommarsi ai 51 milioni di euro della sponsorizzazione tecnica di Adidas e ai 42 milioni di euro a stagione dal main sponsor Jeep. I giapponesi hanno accettato la “convivenza” con Konami, casa produttrice di videogiochi con la quale la Juventus aveva siglato una partnership esclusiva per la serie PES.

Chevrolet dà 74 milioni annui allo United, ma è l’ultimo anno

Escludendo gli sponsor tecnici (Adidas, Nike, ecc ecc), lo sponsor ufficiale che paga di più in Europa è Chevrolet. La casa automobilistica americana aveva siglato un accordo da 450 milioni di sterline, iniziato nel 2014, con il Manchester United, garantendo circa 74 milioni di euro all’anno ai Red Devils. La 2020/21 (la prossima), però, sarà l’ultima stagione di contratto, che non verrà rinnovato. I Diavoli rossi sono già alla ricerca di un nuovo sponsor, vantando la loro consolidata fama di leader nella vendita di magliette ufficiali in Premier League.

Juventus molto distante da Real e Barcellona

Oltre ai Red Devils, nella classifica generale delle sponsorizzazioni sulla maglia, dominano Real Madrid (Adidas più Fly Emirates) e Barcellona (Nike più Rakuten). I contratti sono freschi (2018) e garantiscono ai due top club spagnoli lauti ricavi, che contribuiscono a renderli tra le società più ricche sul globo terracqueo. Anche PSG, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Arsenal e Liverpool precedono i club bianconeri in questa speciale classifica, che vede la Juve solo al decimo posto. Molto staccate le alter italiane, Milan, Inter, Roma e Napoli.

