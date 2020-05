Il Barcellona è in costante pressing sul gioiello argentino dell’Inter, fortemente voluto da Messi. Il suo prezzo però è destinato a salire. Resistere alla cessione potrebbe essere la scelta più giusta per il club nerazzurro, considerando anche la pandemia. La clausola “scade” il 15 luglio

“Lautaro è spettacolare, impressionante, diventerà un gran giocatore e lo sta dimostrando. È bravo nell’uno contro uno, segna molto, si muove bene in area. Ha qualità. È completo”. Un endorsement vero e proprio, arrivato a fine febbraio dal suo idolo e connazionale. Le parole di Messi hanno confermato il benestare del fuoriclasse argentino a un’operazione che il Barcellona sta preparando da diversi mesi. Poi il Covid-19 ha paralizzato il mondo intero, ma il corteggiamento dei blaugrana a Lautaro Martinez è continuato imperterrito. L’Inter dal canto suo, anche tramite le esternazioni pubbliche dei suoi dirigenti, non ha mai smesso di considerare il “10” nerazzurro come pedina centrale nel progetto Conte, ma al tempo stesso non è riuscita a blindarlo. L’attaccante dell’Albiceleste ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro e il contratto in scadenza a giugno 2023 che, nonostante varie trattative, non è ancora stato rinnovato o adeguato.

Il CIES parla chiaro: vale tra i 115 e i 120 milioni di euro

Ma qual è il prezzo giusto di Lautaro Martinez? Quanto vale realmente nel calciomercato odierno? La punta sudamericana a gennaio 2020 era l’unico giocatore di Serie A presente nella top 10 dei calciatori più costosi del mondo stilata dal CIES (Osservatorio internazionale specializzato sul calcio) e l’unico del nostro campionato a superare quota 100 milioni (esattamente 115,7 milioni). Un valore cresciuto anche in questo periodo, tanto che lo stesso CIES attualmente lo valuta 120 milioni. Un parametro in linea con i pari età, visto che ad esempio anche Marcus Rashford (’97 dello United) e Timo Werner (’96 del Lipsia) vantano valutazioni più o meno simili. O basti pensare alle cessioni negli anni scorsi di Coutinho, Joao Felix, Dembelé, tutte superiori ai 125 milioni di euro. Lautaro ad agosto compirà 23 anni, ha già messo a referto nove reti con la maglia della Nazionale argentina, è stato valorizzato dal lavoro di Conte, ha realizzato 17 gol in questa stagione, cinque dei quali in sole sei gare di Champions. È in rampa di lancio e ha ancora diversi margini di crescita, soprattutto in fase di finalizzazione dove non ha ancora l’istinto del killer.

La crescita della valutazione di Lautaro Martinez secondo CIES e Transfermarkt

La variabile pandemia: nessun club adesso puó spendere quella cifra

A complicare i piani del Barcellona, tra l’altro, si è aggiunta una pandemia che ha inevitabilmente stravolto anche il mondo del calcio. Nelle scorse settimane, dopo Transfermarkt e l'osservatorio CIES anche KPMG, società specializzata in consulenze manageriali e servizi fiscali e amministrativi, ha confermato l’inevitabile svalutazione dei calciatori di tutto il mondo e una perdita evidente del potere di acquisto da parte di diversi club, che per alcuni mesi dovranno rinunciare a tournée, entrate da stadio, eventi di marketing. Lo studio, dal titolo "il valore dei calciatori non è immune alla pandemia", ha confrontato 10 leghe europee e la perdita complessiva per le Big Five è stimata comunque attorno ai 6 miliardi di euro, anche nel caso di ripartenza. Spendere 111 o più milioni, soprattutto in questo momento, risulta complicato o quantomeno azzardato.

Cosa si nasconde dietro le parole di Ausilio?

"Noi puntiamo su Lautaro, è un asset importante per il club. E poi non dimentichiamoci che ha ancora tre anni di contratto con noi. L’Inter non cede i suoi giocatori migliori, ma li tiene ed eventualmente poi si rinforza sul mercato: questo vale anche per Martinez. Noi non vogliamo venderlo, poi c’è una clausola (da 111 milioni, ndr). E l’unica possibilità che esiste oggi di vedere il giocatore lontano dall’Inter è proprio il pagamento di quella clausola". Le parole pronunciate dal direttore sportivo dell'Inter Pietro Ausilio hanno messo in chiaro le cose. Lautaro è un patrimonio dell’Inter e i nerazzurri non vogliono privarsene con scambi o contropartite. Altresì non possono opporsi all’eventuale pagamento della clausola, che comunque puó essere esercitata solo nella finestra 1-15 luglio. Ausilio non mente, chiarisce solamente la posizione (forte) del suo club.

Lautaro Martinez, Lionel Messi Credit Foto Getty Images

Non è un buon momento per venderlo

In sostanza la sessione estiva che aprirà a breve non sembra essere quella ideale per vendere Lautaro. L’Inter non ha esigenze economiche, non ha necessità di venderlo ora, riceverà una cifra alta dal PSG per Icardi, ha diversi altri giocatori da piazzare e sa bene che trovare un sostituto dell’attaccante argentino non sarebbe poi così semplice. Il valore attuale, inoltre, puó crescere ulteriormente e viste le potenzialità del “10” difficilmente calerà. Marotta e il suo staff non accetteranno compromessi e, senza il pagamento dei 111 milioni, il futuro di Lautaro sarà ancora nerazzurro.

