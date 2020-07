Serie A e incubo rigori. Come uscire dal mani-comio: non si torturi più l’involontarietà

Dai 122 calci di rigore della passata stagione si è passati ai 159 della stagione corrente, con ancora 6 giornate da giocare. All’estero sono più tolleranti o fortunati (boh), in Italia abbiamo perso letteralmente la bussola. Anche perché di questi 159 penalty ben 50 sono stati per tocchi di braccio. Più che le regole, sono cambiate le interpretazioni.

Un mani-comio del genere, non so mica se esiste negli altri campionati. Servirebbe una camicia di forza per coloro che l’hanno aperto, nell’ordine: l’International Board, Pierluigi Collina, Marcello Nicchi, Nicola Rizzoli. Alzi la mano (a proposito di) chi non si sente solidale con Gian Piero Gasperini e la sua fiammeggiante Atalanta. Se il braccio di Luis Muriel esula, tanto palese era l’ingenuità, quello di Marten De Roon appartiene all’eccesso che ci ha preso la mano (e dai) al terzo anno di Var.

La stagione scorsa i rigori furono 122 in totale. Oggi sono già 159 e mancano ancora sei giornate. All’estero sono più tolleranti, meno robespierrani: o più fortunati, boh. In Italia abbiamo perso letteralmente la bussola. Basterebbe citare il motto di Gregg Easterbrook, giornalista e scrittore made in Usa, “Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa”, e tradurlo così: “Se torturi l’involontarietà abbastanza a lungo, confesserà qualsiasi rigore”.

Rigori nel 2019/2020, in Serie A se ne fischiano il doppio rispetto a Bundesliga e Premier League

Calci di rigore 2019-20 Calci di rigore 2018-2019 Media rigori x turno (19-20) SERIE A (32a giornata) 159 122 4,97 LIGA (36a giornata) 145 130 4,03 LIGUE 1 (28 giornate) 89 139 3,18 PREMIER LEAGUE (35a giornata) 83 103 2,37 BUNDESLIGA (34 giornate) 73 91 2,15

Fino alle notti magiche di Italia ‘90 il potere era dei difensori, da allora comandano gli attaccanti. Nessun dubbio che il calcio sia stato fondato sui piedi, ma c’è un limite persino all’ossessione di Omar Sivori, nemico giurato del volley mascherato nel quale, secondo lui, si stava trasformando. Più che le regole, sono cambiate le interpretazioni. E dalla sudditanza psicologica si è passati, zitti zitti, alla sudditanza tecnologica: perché De Roon sì e, all’andata, Emre Can no?

Nel secolo scorso Concetto Lo Bello mai e poi mai avrebbe indicato il dischetto per i mani-comi di Leonardo Bonucci (con Ante Rebic incollato alla spalla) e dell’olandese, sabato allo Stadium. Ci siamo spinti troppo in là, non sarà facile uscirne. Cinquanta rigori, se non ho letto male, per falli di mano. E non vi annoio con la violenza perpetrata allo spirito del fuorigioco: quando Franco Baresi alzava il braccio, lo era da piazza Duomo a piazza Navona; d’improvviso, contro-ordine: tutti “passivi”, interferenti o collaboranti che fossero; tranne, bontà loro, colui che giocava il pallone. E dal momento che la coerenza è merce rara, ennesima capriola e caccia all’alluce, come se l’offside dovesse essere un traguardo e non una posizione.

Calci di rigore in Serie A dal 2010 ad oggi: che escalation! (fonte Gazzetta dello Sport)

Rigori totali (rigori falli di mano) % rigori falli di mano 2010-2011 109 (15) 13,76% 2011-2012 135 (25) 18,52% 2012-2013 132 (21) 15,91% 2013-2014 128 (18) 14,06% 2014-2015 118 (18) 15,25% 2015-2016 121 (16) 13,22% 2016-2017 137 (22) 16,06% 2017-2018 126 (31) 24,6% 2018-2019 122 (37) 30,33% 2019-2020* 159 (50) 31,44%

* dati aggiornati al 13/7/2020

Tornando al mani-comio, e ribadito quanto sia impossibile scalfire lo zoccolo discrezionale del calcio, non restano che due strade. La più dozzinale (e attuale): tutti rigori, comunque, in barba al volume, alle distanze, ai rimbalzi. La più dotta: ripristinare il concetto di involontarietà, pronti a reggere le risse ai bar e le processioni al Var che una tale sterzata comporterà e, verosimilmente, moltiplicherà. In Bundesliga e in Premier sorridono. Vorrebbero, dall’Italia, più rigore nei conti e meno rigori dai campi. Abbiamo voluto fare i fenomeni. In molti casi il video risolve, in molti altri decide: e il mani-comio è uno di questi. Il frame rallentato accentua, perpetua: la pedata diventa un pestone, il braccino non sembra mai corto. Nel Novecento si parlava del rigore come della “massima punizione”. L’hanno ridotto a una sorta di riflesso pavloviano che sta piallando la cultura degli arbitri.

***

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini.

