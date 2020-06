L'ex presidente e l'ex amministratore delegato del vecchio club ducale, dichiarato fallito nel 2015, sono accusati di bancarotta fraudolenta e altri reati di natura patrimoniale. La sentenza del Tribunale di Parma è attesa per la fine di luglio.

Richieste pesanti del pm Paola Dal Monte che, nell'ambito del processo relativo al crac finanziario del vecchio Parma (dichiarato fallito nel marzo 2015), ha chiesto 6 anni di carcere per l'ex presidente Tommaso Ghirardi e per l'ex amministratore delegato del club ducale Pietro Leonardi. I due sono accusati di bancarotta fraudolenta e di altri reati di natura patrimoniale. Il Tribunale di Parma dovrà pronunciarsi con una sentenza di primo grado verso la fine di luglio. Pene minori, fino a un massimo di 4 anni e mezzo di reclusione, sono state chieste per altri 12 imputati, sindaci e amministratori che hanno rivestito delle cariche in quegli anni che portarono al crac degli emiliani.

