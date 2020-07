Faraoni in stile figurina Panini, Cutrone di rapina al 96': Fiorentina-Verona finisce 1-1

Il Verona passa in vantaggio grazie a una mezza rovesciata di Faraoni nel primo tempo, Cutrone sul filo di lana acciuffa il pari sfruttando l'assist di Chiesa. Al Franchi finisce 1-1, punto che serve più alla Viola rispetto a un Hellas che conservava ancora velleità europee.

La dure legge del calcio: se non chiudi le partite ne pagherai (spesso amaramente) le conseguenze. Lo sfavillante Hellas Verona radiocomandato dalla panchina da mister Juric fallisce per almeno tre (colossali) volte il colpo del ko e viene così punito nel finale da un guizzo orchestrato dalla premiata ditta Chiesa-Cutrone. La sostanza non cambia, tuttavia: l'Hellas rimane una splendida realtà del nostro campionato, la Fiorentina un cantiere da ricostruire. Se non dalle fondamenta, quasi...

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Fiorentina-Verona 1-1: Amrabat uomo ovunque, Cutrone scaccia la crisi DA 39 MINUTI

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Igor; Lirola (81’ Vlahovic), Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Sottil (46’ Chiesa), Kouamè, Ribery (46’ Cutrone) All.: Iachini.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla (79’ Empereur); Dimarco (69’ Adjapong), Faraoni, Amrabat, Veloso; Lazovic (58’ Zaccagni), Pessina (58’ Verre); Di Carmine (69’ Stepinski) All.: Juric

Gol: 96’ Cutrone; 18’ Faraoni

Ammoniti: Milenkovic, Igor, Pulgar; stepinski

La cronaca in 5 momenti chiave

Minuto 18: GOOOOOL!! MEZZA ROVESCIATA PLASTICA DI FARAONI! Scucchiaiata di Amrabat in assistenza!!

Minuto 57: Ci sta provando la Viola, qui mischia in area dell'Hellas. Mani di Pessina? EPISODIO DUBBIO!

Minuto 69: CUTRONE!!! Non riesce a insaccare sulla palla alta dalla destra di LIROLA a porta vuota!!! CHE OCCASIONE!!

Minuto 94: ADJAPONG!! MA CHE SBAGLIA!! Per la seconda volta poteva chiuderla lui!!!

Minuto 96: GOOOOLl!! CUTRONE!!!! 1-1!!!!! Assist di Chiesa e tocco di rapina di Cutrone!!!

Il momento social

MVP

Sofyane AMRABAT - Un gigante a centrocampo, contro la sua prossima squadra si esalta e trascina i suoi mediante leadership costante e prorompente in mezzo al campo. I tifosi dellal Viola hanno di che sfregarsi le mani...

Fantacalcio

Promosso

Patrick CUTRONE - Nel momento più difficile si ridesta rispolverando il pezzo forte del suo repertorio, il gol di rapina in piena area. Opportunista e qualitativo, Bentornato! +3

Bocciato

Claud ADJAPONG - Entra e sbaglia tutto lo sbagliabile. Sl parziale di 0-1 si divora due chance colossali in contropiede, tutto solo al cospetto di Dragowski. Juric non sarà contento, per usare un eufemismo.

