Fase 2 e protocollo sanitario: ecco perchè la ripartenza della Serie A è ancora incerta

Il nodo cruciale che divide nettamente FIGC da comunità scientifica riguarda il comportamento in caso di positività.

La Serie A riparte? Forse. Mentre molte squadre si preparano al ritorno agli allenamenti dopo il via libera dal Viminale (ok a sessioni individuali all'aperto dal 4 maggio) non si dirada la nube sull'eventuale ripresa del campionato. Sotto i riflettori c'è il protocollo della FIGC, già ritenuto insufficiente dal Comitato tecnico-scientifico del governo. In attesa della riscrittura per avere un punto di incontro, il nodo principale riguarda il comportamento in caso di positività.

La legge è uguale per tutti, ergo in calciatori - e i membri della squadra - vanno trattati come tutti gli altri. È questo il pensiero irremovibile degli scienziati. Due settimane di quarantena, quindi, per chiunque risultasse positivo al test e per tutte le persone che avessero avuto contatti ravvicinati con lui. Molto diversa la proposta della commissione medica della FIGC: chiusura di una settimana per evitare ulteriori contagi (come fatto in Germania), tamponi a distanza di 24 ore e test sierologici in 5-7 giorni). È chiaro che se si andasse nella prima direzione, con ulteriori due settimane di stop, il campionato arriverebbe con buone probabilità allo stop definitivo.

Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio [Vincenzo Spadafora]

La presa di posizione della comunità scientifica non è negoziabile, a meno che il livello di trasmissione del contagio, l'indice R0, non scenda sotto la soglia di sicurezza di 0,2 (nel senso che una persona può infettare al massimo 0.2 persona) mentre ora siamo di poco sotto l'1. Improbabile e troppo ottimistico questo scenario, quanto meno in tempi brevi. Il calcio dovrebbe quindi ripartire sapendo di poter chiudere i battenti definitivamente da un momento all'altro. In attesa di novità sulle modifiche del protocollo, la ripresa è tutt'altro che scontata.

