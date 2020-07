Febbre da Juventus-Sampdoria: quando "Air" Ronaldo spiccò il volo per il gol del 2019

Febbre da Juventus-Sampdoria: nella gara di andata "Air" Ronaldo spiccò il volo per il gol più bello del 2019.

Cristiano RONALDO 7,5 - Fino al momento del gol del 2-1 non aveva giocato una gran partita, per usare un eufemismo. Ma il gesto atletico che precede l'incornata è impressionante: rimane letteralmente sospeso in aria per un lasso di tempo che sembra un'eternità. La prodezza lo esalta e gioca un secondo tempo da protagonista assoluto.

Liga Modric: "Il Real avrebbe vinto anche senza Cristiano Ronaldo: la squadra è al di sopra del singolo" 22/07/2020 A 17:42

Così il nostro Simone Pace commentava la prestazione di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria, corredata da gol dell'altro mondo. Quale modo migliore di scaldare i motori in vista di Juventus-Sampdoria che riammirare la prodezza dell'androide bianconero?

Play Icon WATCH Ronaldo è il primo calciatore a raggiungere un miliardo di euro di guadagni in carriera 00:00:27

Serie A Sprint Scudetto: la Juventus sarà Campione d'Italia domenica 26 luglio se... DA 20 MINUTI