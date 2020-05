FIGC, il nuovo protocollo presentato al governo: no ritiri blindati, allenamenti senza distanze

Leonardo Bonucci - sessione di allenamento individuale per il difensore centrale della Juventus dopo la conclusione del Lockdown in Italia - Serie A 2019/2020 - Getty Images

Nelle scorse ore, la FIGC ha presentato al Governo una nuova versione del protocollo per la ripresa degli allenamenti. Decisivo l'apporto non solo del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ma anche delle società, che negli scorsi giorni avevano sollevato molti dubbi sull'attuabilità di alcuni punti richiesti dal protocollo.

La Serie A riprenderà solo attraverso uno sforzo comune. Perciò, alla luce delle richieste di revisione da parte dei club di Serie A, la FIGC ha consegnato un documento aggiornato (lungo 14 pagine) al Governo. Tale protocollo è pur sempre impostato sulle linee direttive sancite dal Comitato Tecnico Scientifico, anche se rimediato secondo esigenze e (in)disponibilità manifestate dalle società.

No ritiri blindati

Il principale nodo da sbrogliare, secondo i club, era quello dei ritiri blindati di squadra. Secondo Beppe Marotta infatti, quasi nessun club dispone di strutture adatte ad ospitare il gruppo nutrito di staff e giocatori. Ebbene, secondo quanto riporta il nuovo protocollo, i ritiri a inizio del periodo di allenamento non saranno più richiesti alle squadre; solo in caso di un nuovo contagio tra giocatori o staff sarà necessaria la quarantena di squadra.

Allenamenti liberi sul campo

Un altro punto chiave riguarda la modalità degli allenamenti, che saranno liberi sul campo anziché “a distanza di sicurezza”. Solo l’allenatore e gli appartenenti allo staff tecnico dovranno stare a due metri l’uno dall’altro, indossando la mascherina. Ma la libertà di contatto termina sul campo: una volta rientrati in spogliatoio o in qualsiasi struttura chiusa del centro d’allenamento, ai giocatori saranno richiesti due metri di distanza tra l’uno e l’altro o ingressi scaglionati. Ancora proibite le docce, limitate le riunioni e le sedute di fisioterapia. Obbligatorio lavarsi le mani prima di entrare nei ristoranti, nella quale dovranno essere disponibili soluzioni idro-alcoliche disinfettanti e sarà impedito il contatto con il personale.

Identificazione di luoghi e personale

Un altro step importante sarà l’identificazione dei luoghi d’allenamento: campo sportivo, palestra, ambulatorio, magazzino, ristoranti… Tutte le squadre sono tenute a comunicare, registrare i luoghi e il personale coinvolti nelle attività di allenamento, oltre a garantire pulizia e sanificazione frequenti. I calciatori sono tenuti a indossare mascherine, e, quando richiesto, persino dei guanti. I giocatori si presenteranno al centro d’allenamento con mezzi propri, evitando gli autisti.

2 gruppi di lavoro: Covid+ e Covid-

Un altro punto interessante riguarda la suddivisione dei gruppi di lavoro. Ogni squadra sarà divisa in due macro-gruppi: Covid+ e Covid-. Il primo raccoglierà tutti i giocatori accertati e guariti, che hanno mostrato sintomi riconducibili al virus. Nel secondo gruppo rientreranno tutti i Covid- e soggetti asintomatici (non testati), anche coloro che sono stati a contatto con positivi ma sempre rimasti asintomatici e non testati. Per quanto riguarda i controlli invece, il gruppo-squadra si sottoporrà a degli screening prima di partire. Poi, ciascuno verrà sottoposto a un tampone ogni 4 giorni e un test sierologico ogni 2 settimane.

I test non graveranno sul sistema sanitario, alleggerimento su responsabilità penale

L'approvvigionamento dei test molecolari, specifica il protocollo, "non deve minimamente impattare sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese”, e si intende esclusivamente a carico delle singole Società". Le società si appoggeranno a società terze e laboratori autorizzati. Un altro punto focale della protesta dei club riguardava le responsabilità penali dei medici: il nuovo protocollo le ha perlomeno alleggerite. La fine del concetto di “raduno blindato” attenua le responsabilità dei medici che si dovranno preoccupare solo dell’attività di allenamento dei calciatori.

Rientri dall'estero? Con cautela

Le persone provenienti dall’estero o da focolai d'infezione o che abbiano avuto negli ultimi 14 giorni contatti con un soggetto positivo, dovranno osservare un isolamento di 14 giorni prima della ripresa degli allenamenti collettivi.

Zlatan Ibrahimovic Credit Foto Getty Images

La quarantena di squadra

La quarantena sarà applicata qualora, durante il periodo di ripresa degli allenamenti di gruppo, ci sia un caso di accertata positività al Covid-19. Da quel momento, tutti gli altri componenti del gruppo squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata; saranno sottoposti ad attenta valutazione clinica sotto il controllo continuo del Medico Sociale, saranno sottoposti ad esecuzione di Tampone (anche rapido) ogni 48h per 2 settimane, oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all’accertata positività e da ripetersi dopo dieci giorni, o secondo periodicità o ulteriore indicazioni del CTS. Nessun componente del suddetto gruppo squadra potrà avere contatti esterni, pur consentendo al gruppo isolato di proseguire gli allenamenti.

