FIGC-'Comitato Tecnico Scientifico', ora c'è la data: giovedì 7 l'incontro decisivo per la ripresa

Rinviato il Consiglio Federale dell'8 maggio proprio a causa dell'assenza di un protocollo per la ripresa, ecco la conferma dell'incontro tra la FIGC e il 'Comitato Tecnico Scienfitico' per confermare o meno la fattibilità della ripresa degli allenamenti collettivi prima e della Serie A poi: giovedì 7 maggio l'incontro tra le parti.

Il rinvio del Consiglio Federale dell’8 maggio era arrivato anche a causa di questo: ancora non era stato ufficialmente fissato l’incontro tra i rappresentati della FIGC e il “famoso” Comitato Tecnico Scientifico, ormai organo decisivo e ombra del Governo quando si tratta di decisioni di un certo peso.

Ecco allora che in serata arriva la notizia: giovedì 7 maggio ci sarà il tanto atteso l’incontro tra le parti. Cruciale, per trovare l’eventuale via libera alla ripartenza del campionato di Serie A. E non a caso – questo lo aggiunge come commento chi vi scrive queste righe – 24 ore dopo quella che sarà la decisione di Angela Merkel e della cancelleria tedesca sulla ripartenza della Bundesliga.

E’ dunque giovedì che si incontreranno le parti per analizzare il protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre; e probabilmente si guarderà anche un po’ più in là stilando qualche paletto per la ripresa del campionato.

Da questo meeting passa infatti la speranza di vedere ricominciare quella Serie A interrotta dopo Sassuolo-Brescia dello scorso 9 marzo.

I club sperano venga rispettato l'iter prospettato sul ritorno agli allenamenti di gruppo, previsto per il 18 maggio, ma occorre una visione comune e concorde sul protocollo per la ripresa in sicurezza.

Nel caso il Comitato Tecnico Scientifico fornisse il suo assenso, a quel punto il governo non avrebbe più ostacoli a dare il via libera al calcio che a sua volta, concordate le eventuali mosse a livello di protocollo – controlli serrati, tamponi, porte chiuse eccetera eccetera – non si troverebbe davanti più ostacoli, almeno sulla carta, per provare a ripartire.

