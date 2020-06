Il dirigente della Fiorentina non conferma né smentisce, ma precisa che con Pradé si stanno valutando varie opzioni per rendere più competitiva la squadra della prossima stagione. Thiago Silva, intanto, attende offerte: il classe '84 sarà libero a parametro zero.

Thiago Silva alla Fiorentina? Perché no. Il centrale del PSG non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto (i parigini non gliel'hanno mai offerto) e sarà libero a parametro zero una volta finita la Champions League. Milan, Everton e altri club sono interessati al difensore brasiliano.

Tra questi anche la Fiorentina che vuole aumentare il numero di giocatori con un minimo di esperienza per aiutare a crescere i giovani. Joe Barone, braccio destro di Commisso, ha spiegato quelle che sono le strategie della Fiorentina.

Thiago Silva? Leggo tante voci sui giornali. Con Daniele Pradè lavoriamo ogni giorno per valutare le opportunità, alcune costano tanto. Giochiamo, intanto, poi vedremo cosa ci porterà l'estate. Thiago Silva è un giocatore conosciuto, di alto livello, al momento resta un giocatore di alto livello. [Joe Barone a Sky Sport]

Il classe '84 aspetta offerte. L'ex difensore del Milan ha già comunicato di voler rimanere nel “calcio che conta” e di non voler far rientro in Brasile.

