Fiorentina-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Riccardo Orsolini esulta senza freni per il gol in Bologna-Fiorentina

Sono 135 le sfide tra Fiorentina e Bologna in Serie A: per i padroni di casa 53 vittorie, 44 pareggi e 38 sconfitte.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. Iachini

Serie A Champions, Europa League e salvezza: le volate a 2 giornate dalla fine DA UN' ORA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Dragowski

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Palacio

Indisponibili: Bani, Schouten, Tomiyasu, Krejci

Statistiche Opta

Sono 135 le sfide tra Fiorentina e Bologna in Serie A: per i padroni di casa 53 vittorie, 44 pareggi e 38 sconfitte.

La Fiorentina è imbattuta nelle ultime 11 sfide con il Bologna in Serie A, grazie a sette vittorie e quattro pareggi – è già la striscia di imbattibilità più lunga per i toscani contro gli emiliani.

Sono 67 le sfide in casa della Fiorentina, con il Bologna in trasferta in Serie A: il bilancio si compone di 37 vittorie interne, 17 pareggi e 13 successi esterni.

La Fiorentina ha subito un solo gol nelle ultime sette partite casalinghe contro il Bologna in Serie A, parziale in cui ha ottenuto sei successi e un pari.

Tre degli ultimi quattro gol della Fiorentina in casa in Serie A sono arrivati nella ripresa, tutti firmati da Patrick Cutrone – l’altra rete è un autogol di Lyanco.

Le ultime sei reti del Bologna in trasferta sono state realizzate da sei marcatori differenti: due difensori, due centrocampisti e due attaccanti.

Il Bologna è la formazione che ha collezionato meno clean sheets (due) nei top-5 campionati europei 2019/20.

Il primo gol in Serie A del difensore della Fiorentina, Germán Pezzella, è arrivato proprio in casa contro il Bologna, nel settembre 2017.

Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, ha disputato 100 gare e realizzato 10 gol in campionato con la maglia del Bologna.

Riccardo Orsolini ha realizzato nella gara di andata, al 94° minuto, il gol del definitivo 1-1, con quella che è stata l’unica rete su punizione diretta del Bologna in questo campionato.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A 00:01:19

Play Icon

Serie A Iachini non ci sta: "La deviazione dell'arbitro ha preparato il rigore della Roma" DA 13 ORE