Pareggio che serve a poco al Franchi, dove tutto accade nel primo tempo: le Rondinelle passano su rigore con Donnarumma, i viola si rialzano con Pezzella. Due gol di fila annullati al rientrante Ribery e a Vlahovic. Espulso Caceres, che salterà la Lazio così come Chiesa.

Un punto per ciascuno non serve a nessuno. Né alla Fiorentina, né tantomeno al Brescia. Al Franchi i musi lunghi si sprecano, perché l'1-1 è un risultato che di buono ha poco o nulla. Per le Rondinelle, che rimangono ultime in classifica e con poche speranze di evitare la situazione, e per la Fiorentina, che ricomincia in maniera mediocre proprio come aveva chiuso prima dello stop del campionato. Tutto accade nel primo tempo: Donnarumma porta in vantaggio su rigore il Brescia, poi Pezzella pareggia. Nella ripresa è un assedio viola, con protagonisti il rientrante Ribery (molto positivo), il vivacissimo Castrovilli e Chiesa. Ma la porta di Joronen, anche con un po' di fortuna, non viene più violata. O meglio, la palla entra per due volte in pochissimi minuti, ma le reti di Ribery prima e di Vlahovic poi vengono annullate. Espulso Caceres, che salterà la Lazio così come Chiesa, diffidato e ammonito. Classifica da mani nei capelli per il Brescia, come detto, ma nemmeno la Fiorentina se la passa molto meglio: la miglior notizia della serata, così, è il ko del Lecce col Milan che aumenta a 6 le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Un'inezia, se paragonata alle ambizioni estive dei viola.

Il tabellino

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert (46' Lirola); Duncan (67' Ghezzal, 73' Milenkovic), Pulgar, Castrovilli; Chiesa (92' Sottil), Vlahovic, Ribery (92' Cutrone). All. Iachini

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini (84' Martella); Bjarnason (54' Romulo), Tonali, Dessena; Zmrhal (65' Spalek); Skrabb (54' Torregrossa), Donnarumma. All. Lopez

Arbitro: Federico La Penna di Roma

Gol: 17' rig. Donnarumma (B), 29' Pezzella (F)

Assist: Pulgar (F, 1-1)

Ammoniti: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Papetti, Semprini, Spalek, Torregrossa, Chiesa

Note: espulso al 71' Caceres (F)

La cronaca in 10 momenti chiave

17' – GOL DEL BRESCIA. Donnarumma al cross e, sul secondo palo, Caceres ostacola fallosamente Dessena: è rigore, che lo stesso Donnarumma trasforma spiazzando Dragowski. 0-1.

29' – GOL DELLA FIORENTINA. Angolo di Pulgar, sul secondo palo sbuca Pezzella che in tuffo di testa supera Joronen. 1-1.

German Pezzella - Fiorentina-Brescia - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

40' – Ribery scarica per Pulgar, destraccio d'esterno che diventa un assist e Chiesa, in posizione regolare sul secondo palo, devia sul fondo.

51' – Gol annullato alla Fiorentina: Vlahovic serve all'indietro Ribery, il cui tiro viene rimpallato in rete da un avversario, ma la bandierina è alta per un fuorigioco iniziale dello stesso serbo.

53' – Altro gol annullato alla Fiorentina: Vlahovic si gira da pochi passi e mette in rete, ben servito da Chiesa, ma il cross del compagno era arrivato col pallone già uscito oltre la linea di fondo.

63' – Chiesa tocca per Ribery, che davanti a Joronen va di scavetto mancino: Papetti salva nei pressi della linea, spazzando in angolo.

71' – Fiorentina in 10 uomini per l'espulsione di Caceres, che, già ammonito, entra duramente su Torregrossa: un intervento che gli costa l'espulsione.

76' – Punizione di Pulgar e colpo di testa contro la traversa di Pezzella, già autore del pareggio. Fiorentina sfortunatissima.

80' – Incredibile occasione per Chiesa: anticipo su Joronen dopo l'ennesima incursione di Castrovilli e sinistro contro l'esterno della rete con la porta praticamente vuota.

95' – All'ultimissimo secondo il Brescia sfiora il colpaccio: colpo di testa insidiosissimo di Dessena e Dragowski è bravo ad alzare la palla sopra la traversa.

MVP

Castrovilli. In coppia con Ribery cerca di portare brio alla manovra viola. Ci riesce a sprazzi nel primo tempo e in maniera continuativa nella ripresa. L'unica pecca è la mancanza di killer instinct nei pressi della porta.

Fantacalcio

Promosso – Donnarumma. Apre l'azione del rigore e poi lo trasforma freddamente, illudendo il Brescia. Là davanti sembra l'unico a poter seriamente spaventare la difesa viola.

Bocciato – Caceres. Ammonito una volta nel primo tempo, con tanto di rigore concesso al Brescia, poi si becca il rosso nella ripresa nel momento di maggior pressione viola. Grave, gravissimo per uno della sua esperienza.

Il momento social del match

Le pagelle

