Fiorentina-Brescia: probabili formazioni e statistiche

Cinque delle nove sfide giocate in Serie A negli anni 2000 tra Fiorentina e Brescia sono terminate in parità; la squadra viola ha vinto tre partite in questo parziale, un successo invece per le rondinelle.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamé

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Mateju, Martella; Dessena, Tonali, Bjarnason; Skrabb; Torregrossa, Ayé. All. Lopez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cistana, Chancellor, Bisoli, Balotelli

Statistiche Opta

Tra le squadre attualmente nella competizione, il Brescia è quella contro cui la Fiorentina ha vinto in percentuale più incontri casalinghi: il 78%, 14 su 18 (2N, 2P).

Dal 2018/19, la Fiorentina è la squadra che ha perso più incontri con squadre neopromosse in Serie A, ben sei su nove; in più negli ultimi sette match contro queste formazioni i viola non hanno mai segnato.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime nove gare interne di campionato (4N, 4P), 1-0 contro la SPAL a gennaio.

Ben tre dei quattro successi in questa Serie A del Brescia sono arrivati in trasferta: il 75%, la percentuale più alta in questo campionato.

Il Brescia subisce gol da 11 partite di campionato: non registra una striscia più lunga nel corso di una singola stagione di Serie A dal 1997/98 (13 in quel caso).

16 punti in 26 partite per il Brescia, che in Serie A a questo punto della stagione ha fatto peggio solamente nel 1994/95 (12 punti).

In ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A (2019/20 inclusa), l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha sempre messo a segno esattamente sei reti; una marcatura per lui significherebbe quindi stabilire il proprio record di gol in un singolo torneo nel massimo campionato.

Il centrocampista della Fiorentina Kevin Agudelo ha disputato la sua prima partita in Serie A ad ottobre 2019 proprio contro il Brescia, con la maglia del Genoa. Inoltre il suo unico gol in A è stato segnato proprio in quella partita.

Il centrocampista del Brescia Rômulo ha disputato le sue prime 30 partite in Serie A con la maglia della Fiorentina (dal 2011 al 2013), realizzando due gol.

