Un pareggio che fa più male al Cagliari che alla Fiorentina, con la squadra di Zenga che dice addio ai sogni di Europa. La Viola muove la classifica: ha delle chance, ma gioca a tratti. Duncan colpisce il palo, Ribery è pericoloso, Chiesa viene sostituito all'intervallo.

La Fiorentina non riesce più a vincere in casa, tanto che l'ultima vittoria al Franchi è data ì12 gennaio con il successo sulla SPAL. Contro il Cagliari finisce 0-0, con entrambe le squadre che creano comunque occasioni da gol. La Fiorentina cresce nei finali di tempo, ma è poco concreta, soprattutto nei primi 45 minuti quando Ribery e Chiesa si ostacolano da soli. Prestazione incolore da parte del figlio d'arte, meglio il francese che invece sembra non aver risentito delle problematiche extracampo degli ultimi giorni. La squadra di Iachini muove comunque la classifica, mentre Zenga deve dire purtroppo addio ai discorsi di qualificazione all'Europa League.

Tabellino

Fiorentina-Cagliari 0-0

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Badelj (60' Pulgar), Duncan, Lirola (59' Dalbert); F.Chiesa (46' R.Ghezzal), Vlahovic (75' Kouamé), Ribéry (75' Cutrone). All. Beppe Iachini

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Rog (63' Ionita), Nandez, Nainggolan; Birsa (79' Faragò); João Pedro (63' Ragatzu), G.Simeone. All. Walter Zenga

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: 9' F.Chiesa, 72' Mattiello, 80' Duncan, 90+2 Lykogiannis

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti

1' SUBITO CHANCE PER NAINGGOLAN - Ribery sbaglia il passaggio e serve Nainggolan in posizione di sparo, destro che sfiora il palo alla sinistra di Dragowski.

5' GOL ANNULLATO A SIMEONE - Lancio di Nandez per Simeone che aggancia e batte Dragowski per il gol dell'1-0. Gol annullato per fuorigioco millimetrico rispetto alla posizione di Ceccherini, confermato dalla VAR.

Simeone - Fiorentina-Cagliari - Serie A 2019-2020 Credit Foto Getty Images

34' CHE CHANCE SPRECATA - Caceres serve Chiesa nello spazio, è in posizione regolare, ma sbaglia clamorosamente l'assist per Vlahovic solo in area di rigore.

39' PALO DI DUNCAN - Badelj appoggia per Duncan che prova il sinistro da fuori area, palo pieno.

45+1 RIBERY VICINO AL GOL - Chiesa trova la migliore cosa della sua partita con il cross per Ribery, sinistro al volo ma c'è Cragno ben piazzato, poi Venuti non riesce a rimandarla dentro.

55' OCCASIONE CAGLIARI - Bellissima giocata dei sardi, Nainggolan trova Nandez in area che è solo ma calcia addosso a Dragowski che è bravissimo a prendere la posizione

56' ANCORA NANDEZ - L'uruguaiano trova lo spazio per un'altra conclusione, c'è Dragowski che dice di no anche a Simeone.

78' OCCASIONE FIORENTINA - Cross da destra che trova Kouamé appena entrato, ma Cragno devia in calcio d'angolo.

90+3 CHANCE CUTRONE - Cragno decisivo sulla spizzata di testa di Cutrone, il portiere del Cagliari tocca quanto basta per evitare la battuta di Caceres da distanza zero.

MVP

Alessio CRAGNO - Non che la Fiorentina sia stata incontenibile, ma nel finale è decisivo con le sue parate su Kouamé e Cutrone.

Fantacalcio

Promosso: Bartlomiej DRAGOWSKI - Anche il portiere della Fiorentina ha giocato un eccellente partita, opponendosi ai tentativi dei sardi nella prima parte della ripresa. Un clean sheet non si butta mai via.

Bocciato: Federico CHIESA - Male male l'esterno della Fiorentina che si intende poco con Vlahovic e Ribery. Emblematica l'azione che vede il francese procurarsi lo spazio per la conclusione in porta da centro area, con Chiesa che ostacola il suo compagno di squadra al momento del tiro. Iachini lo sostituisce all'intervallo.

