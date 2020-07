Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Sono 77 le sfide tra Fiorentina e Cagliari in A: i viola conducono per 32 vittorie a 23, completano 22 pareggi.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Squalificati: Ger. Pezzella

Indisponibili: Ribery, Benassi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

Squalificati: Carboni

Indisponibili: Ceppitelli, Oliva, Pavoletti, Pellegrini, Pereiro, Nainggolan

Statistiche Opta

Dopo una serie di tre successi consecutivi, la Fiorentina ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro sfide con il Cagliari in Serie A, subendo ben cinque gol nella più recente.

La Fiorentina ha vinto solamente due delle ultime sette partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P), dopo una serie di 16 successi interni consecutivi.

La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime quattro partite al Franchi in Serie A: non arriva a cinque di fila da ottobre 2017.

Il Cagliari ha ottenuto quattro punti nelle ultime due trasferte di Serie A, dopo averne raccolti altrettanti nelle precedenti otto (4N, 4P).

Solo la Juventus (uno) ha incassato meno gol di Fiorentina e Cagliari (entrambi due) nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato.

La Fiorentina è la squadra contro cui Walter Zenga ha perso più partite da allenatore in Serie A: cinque sconfitte su cinque.

Erick Pulgar ha già eguagliato il suo record di reti in un singolo campionato di Serie A (sei, come nella scorsa stagione): tutte le reti in questo torneo sono arrivate su calcio di rigore (sei calciati, sei trasformati).

I primi gol dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic in Serie A sono arrivati proprio contro il Cagliari nel novembre 2019 (doppietta in quel caso).

L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha giocato 74 gare e segnato 20 gol in Serie A con la maglia della Fiorentina.

