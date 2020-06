Fiorentina, il ds Pradè: "Un onore avere Chiesa ma bisogna essere in due a volerlo"

In occasione del primo anniversario di Rocco Commisso da presidente del club viola, il direttore sportivo ha fatto il punto su alcune questioni di mercato, in primis quella relativa al gioiello cercato in passato da Juventus e Inter: "Da noi è molto apprezzato". Poi su Iachini: "Siamo molto contenti del suo lavoro".

Per la Fiorentina è un giorno speciale, quello del primo compleanno della gestione Commisso. Ci sono grandi ambizioni, il presente e il futuro appaiono brillanti ma inevitabilmente ci sono dei nodi da dirimere, in primis quello relativo a Federico Chiesa, poi quello del tecnico Beppe Iachini. Di questi argomenti ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè a Radio Uno.

Da noi Chiesa è molto apprezzato, se vorrà rimanere sarà un onore. Dovremo essere in due a volerlo. A gennaio abbiamo speso 70 milioni, vogliamo crescere

Parole importanti in risposta a quanto disse lo stesso Federico Chiesa un mese fa: "Se chiamano Juve o Inter trovano occupato? Il mio obiettivo è il miglioramento generale, non solo quello tecnico. Devo crescere ancora, sono il primo a capire che ho molta strada da percorrere". Oltre a Chiesa sarà interessante capire il futuro di Beppe Iachini che ha 12 partite per conquistarsi la riconferma. A tal proposito Pradè ha dichiarato:

Siamo molto contenti del suo lavoro, a fine stagione ci metteremo a sedere e ne parleremo insieme

