Il fuoriclasse francese rivela le proprie ambizioni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "In questa stagione avremmo potuto fare di più. Non siamo da big, ma con due-tre calciatori e la crescita dei giovani possiamo toglierci soddisfazioni". E sul possibile arrivo di Mandzukic: "Un campione, bisogna vedere cosa vuole per se stesso in questa fase della carriera".

"Finché avrò motivazioni e il fisico reggerà vorrei continuare. Penso che in questa stagione avremmo potuto fare di più. Non siamo da big, ma con due-tre calciatori e la crescita dei giovani possiamo toglierci soddisfazioni. Il mio sogno? Sarebbe bello regalare un trofeo ai tifosi viola". Questo uno dei passaggi più significativi dell'intervista rilasciata da Franck Ribery alla Gazzetta dello Sport. L'attaccante francese parla di tutto, dalle prospettive future della formazione viola fino ai possibili innesti in ottica mercato.

Su Mandzukic e i compagni di squadra

"Un campione, bisogna vedere cosa vuole per se stesso in questa fase della carriera Cutrone e Vlahovic possono diventare importantissimi per la Fiorentina, mentre Chiesa e Castrovilli devono lavorare per potersi togliere le soddisfazioni che meritano".

Sul presidente Commisso

"Un riferimento importantissimo per tutti noi".

Il messaggio ai tifosi

"Vorrei ringraziarli per il grande affetto che mi hanno riservato. Spero che possano tornare presto allo stadio".

